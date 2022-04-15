三種車型、專屬塗裝與配備　Mercedes-Benz G-Class Hero 系列限量登場

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Mercedes-Benz G 500 Exclusive Hero 外觀採用消光絲綢金的車漆。此次推出的 G-Class Hero 系列共有三款車型，包括 Mercedes-Benz G 500 Exclusive Hero、AMG Line Hero 與 Mercedes-AMG G 63 Hero。其中 G 500 Exclusive Hero 外觀採用消光絲綢金的車漆，搭配 Exclusive Line 外觀套件、19 吋五輻雙肋式輕合金輪圈、Superior Line 頂級內裝套件、G manufaktur Nappa 真皮、多功能跑車方向盤、雙色儀表板內裝、G manufaktur 黑色鋼琴烤漆飾板與米白色安全帶。
G 500 AMG Line Hero 則換上了消光瓷釉白車漆，搭配 AMG Line 與夜色套件，配上 20 吋 AMG 五輻雙肋式霧黑輕合金輪圈、Exclusive Line 豪華內裝套件、G manufaktur Nappa 真皮座椅、雙色 Nappa 真皮包覆的多功能跑車方向盤，飾板則改以金屬編織紋設計，更添專屬風格。
Mercedes-AMG G 63 Hero 外觀則採用紐柏林消光綠車漆，搭配 AMG 夜色套件、消光黑後保桿與車頂，輪圈換上 22 吋 AMG 交叉輪輻式鍛造黑色輕合金式樣，內裝更有 Exclusive Line 內裝套件、AMG 高性能方向盤、以綠色縫線點綴 Nappa 真皮，最後再以 AMG 碳纖維飾板點綴。
G-Class 陽剛方正的外型設計加上三芒星品牌光輝向來是許多愛車人的夢想車款，此次 Hero 特仕車型不僅配有專屬車漆與配備，限量的身分亦增添其魅力與價值所在。