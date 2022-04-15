▲ Volkswagen 4 月優惠看這裡，T-Roc 推專屬預售方案

春季期間，台灣福斯汽車更祭出多項優惠購車方案，指定車型享高額分期、低利率貸款，並且加贈第五年延長保固，此外，Volkswagen為給予更完整的數位科技與用車體驗，22年式 Polo Tech 車型本月起提供選配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位儀表板。此外，Volkswagen 車主舊換新購車補助好評延長，依不同車型享有最高 50,000 元的換購優惠，同時為回饋車主，即日起至 4 月 8 日止，「福斯人禮遇計畫」之會員車主獨享兒童節期間限定 Beetle 學步車優惠方案，售價新台幣 3,990 元（原價 5,300 元）。
2022年4月優惠一覽（優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）：
車型
建議售價
專案內容
|22年式Polo 230TSI Life
（收訂生產）
818,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Polo 230TSI Tech
898,000元
|貸款專案：
700,000元36期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值14,400元）
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Polo 230TSI Style
938,000元
|22年式Polo 230TSI Style R-Line
988,000元
|22年式T-Cross 230TSI Comfort （收訂生產）
868,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
|22年式T-Cross 230TSI Life
958,000元
|貸款專案：
800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值21,600元）
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元
|22年式T-Cross 230TSI Style Design
1,048,000元
|22年式T-Cross 230 TSI Style R-Line
1,098,000元
|22年式T-Roc 280 TSI Style
Design
1,228,000元
（預售價）
|詳細預售規格備配請洽台灣福斯汽車授權經銷商。
|22年式T-Roc 330 TSI
R-Line Performance
1,448,000元
（預售價）
|詳細預售規格備配請洽台灣福斯汽車授權經銷商。
車型
建議售價
專案內容
|22年式Golf 230 eTSI Comfort （收訂生產）
968,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Golf 230 eTSI Life
1,018,000元
|22年式Golf 230 eTSI 智能特仕版
1,068,000元
|22年式Golf 280 eTSI Style
1,198,000元
|22年式Golf 280 eTSI R-Line
1,298,000元
|22年式Golf GTI
1,648,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式 Golf R
1,998,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Golf Variant 280 eTSI Style
1,268,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Golf Variant 280 eTSI R-Line
1,368,000元
|22年式 Golf R Variant
2,068,000元
車型
建議售價
專案內容
|22年式Touran 280TSI Comfort （收訂生產）
1,128,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元
|22年式Touran 280TSI Life
1,288,000元
|22年式Touran 280TSI Style R-Line
1,478,000元
|22年式Tiguan 280TSI Life （收訂生產）
1,128,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan 280TSI Elegance
1,348,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan 330TSI Elegance Premium
1,568,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan 380TSI R-Line Performance
1,868,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan R
2,098,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance （收訂生產）
1,548,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium
1,648,000元
|22年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance
1,948,000元
車型
建議售價
專案內容
|22年式Arteon 330TSI Elegance
（收訂生產）
1,548,000元
|Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Arteon 330TSI Elegance Premium
1,718,000元
|貸款專案：
1,000,000元40期低利率貸款，並且附第五年延長保固 （ 價值25,200元）。
現金專案：
優惠現金折扣。
Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元
|22年式Arteon 330TSI
R-Line
1,818,000元