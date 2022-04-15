COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Volkswagen 4 月優惠看這裡，T-Roc 推專屬預售方案

▲ Volkswagen 4 月優惠看這裡，T-Roc 推專屬預售方案
▲ Volkswagen 4 月優惠看這裡，T-Roc 推專屬預售方案

2GameSome - 有車賞

2022-04-15 12:55:00

T-Roc 推出預售早鳥價，短短一個周末宣告售罄，旋即推動專屬預售方案。同時，本月 Volkswagen 全車系提供多元購車優惠專案，指定車型高額分期、低利率以及加贈第五年延長保固，而愛車舊換新補助，依車型最高可享 50,000 元優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣福斯汽車提供 T-Roc 即日起至 5 月 8 日持續提供專屬預售方案， T-Roc 280 TSI Style Design 車型與 330 TSI R-Line Performance 車型預售價格分別為 122.8 萬元與 144.8 萬元，雙車型導入達 Level 2 自動駕駛等級的 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、新世代數位化座艙設計與 Easy Open／Close 電動尾門 （ 感應式自動開啟 / 延遲關閉 ），其中 330 TSI R-Line Performance 搭載IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈與 LED 高亮度燻黑尾燈（附動態轉向指示燈）。

春季期間，台灣福斯汽車更祭出多項優惠購車方案，指定車型享高額分期、低利率貸款，並且加贈第五年延長保固，此外Volkswagen為給予更完整的數位科技與用車體驗，22年式 Polo Tech 車型本月起提供選配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位儀表板。此外，Volkswagen 車主舊換新購車補助好評延長，依不同車型享有最高 50,000 元的換購優惠，同時為回饋車主，即日起至 4 月 8 日止，「福斯人禮遇計畫」之會員車主獨享兒童節期間限定 Beetle 學步車優惠方案，售價新台幣 3,990 元（原價 5,300 元）。

台灣福斯汽車4月各式車款之優購方案同步實施中。

20224月優惠一覽（優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）：

車型

建議售價

專案內容

22年式Polo 230TSI Life

（收訂生產）

818,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Polo 230TSI Tech

898,000元

貸款專案：

700,000元36期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值14,400元）

現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Polo 230TSI Style

938,000元

22年式Polo 230TSI Style R-Line

988,000元

22年式T-Cross 230TSI Comfort （收訂生產）

868,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

22年式T-Cross 230TSI Life

958,000元

貸款專案：

800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值21,600元）


現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元

22年式T-Cross 230TSI Style Design

1,048,000元

22年式T-Cross 230 TSI Style R-Line

1,098,000元

22年式T-Roc 280 TSI Style

Design

1,228,000元

（預售價）

詳細預售規格備配請洽台灣福斯汽車授權經銷商。

22年式T-Roc 330 TSI

R-Line Performance

1,448,000元

（預售價）

詳細預售規格備配請洽台灣福斯汽車授權經銷商。

車型

建議售價

專案內容

22年式Golf 230 eTSI Comfort （收訂生產）

968,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Golf 230 eTSI Life

1,018,000元

22年式Golf 230 eTSI 智能特仕版

1,068,000元

22年式Golf 280 eTSI Style

1,198,000元

22年式Golf 280 eTSI R-Line

1,298,000元

22年式Golf GTI

1,648,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式 Golf R

1,998,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Golf Variant 280 eTSI Style

1,268,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元

22年式Golf Variant 280 eTSI R-Line

1,368,000元

22年式 Golf R Variant

2,068,000元

車型

建議售價

專案內容

22年式Touran 280TSI Comfort （收訂生產）

1,128,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元


22年式Touran 280TSI Life

1,288,000元

22年式Touran 280TSI Style R-Line

1,478,000元

22年式Tiguan 280TSI Life   （收訂生產）

1,128,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan 280TSI Elegance

1,348,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan 330TSI Elegance Premium

1,568,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan 380TSI R-Line Performance

1,868,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan R

2,098,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance  （收訂生產）

1,548,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium

1,648,000元

22年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance

1,948,000元

車型

建議售價

專案內容

22年式Arteon 330TSI Elegance

（收訂生產）

1,548,000元

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Arteon 330TSI Elegance Premium

1,718,000元

貸款專案：

1,000,000元40期低利率貸款，並且附第五年延長保固 （ 價值25,200元）。


現金專案：

優惠現金折扣。

Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元

22年式Arteon 330TSI

R-Line

1,818,000元

媽祖賜福 平安順行！2022 HINO 平安月起跑

三種車型、專屬塗裝與配備　Mercedes-Benz G-Class Hero 系列限量登場

【油價預測】下週一 (4/18) 起國內汽油預計降 0.2 元、柴油預計降 0.3 元

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀