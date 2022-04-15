▲ Volkswagen 4 月優惠看這裡，T-Roc 推專屬預售方案

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

×

春季期間，台灣福斯汽車更祭出多項優惠購車方案，指定車型享高額分期、低利率貸款，並且加贈第五年延長保固，此外，Volkswagen為給予更完整的數位科技與用車體驗，22年式 Polo Tech 車型本月起提供選配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位儀表板。此外，Volkswagen 車主舊換新購車補助好評延長，依不同車型享有最高 50,000 元的換購優惠，同時為回饋車主，即日起至 4 月 8 日止，「福斯人禮遇計畫」之會員車主獨享兒童節期間限定 Beetle 學步車優惠方案，售價新台幣 3,990 元（原價 5,300 元）。





×

車型



建議售價



專案內容



22年式Polo 230TSI Life



（收訂生產）



818,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元



22年式Polo 230TSI Tech



898,000元



貸款專案：



700,000元36期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值14,400元）



現金專案：



優惠現金折扣。



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元



22年式Polo 230TSI Style



938,000元



22年式Polo 230TSI Style R-Line



988,000元



22年式T-Cross 230TSI Comfort （收訂生產）



868,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元



22年式T-Cross 230TSI Life



958,000元



貸款專案：



800,000元40期低利率貸款，並且附上免費第五年延長保固（價值21,600元）





現金專案：



優惠現金折扣。



Volkswagen車主舊換新購車補助金：40,000元



22年式T-Cross 230TSI Style Design



1,048,000元



22年式T-Cross 230 TSI Style R-Line



1,098,000元



22年式T-Roc 280 TSI Style



Design



1,228,000元



（預售價）



詳細預售規格備配請洽台灣福斯汽車授權經銷商。



22年式T-Roc 330 TSI



R-Line Performance



1,448,000元



（預售價）



詳細預售規格備配請洽台灣福斯汽車授權經銷商。





車型



建議售價



專案內容



22年式Golf 230 eTSI Comfort （收訂生產）



968,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元



22年式Golf 230 eTSI Life



1,018,000元



22年式Golf 230 eTSI 智能特仕版



1,068,000元



22年式Golf 280 eTSI Style



1,198,000元



22年式Golf 280 eTSI R-Line



1,298,000元



22年式Golf GTI



1,648,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式 Golf R



1,998,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元



22年式Golf Variant 280 eTSI Style



1,268,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元



22年式Golf Variant 280 eTSI R-Line



1,368,000元



22年式 Golf R Variant



2,068,000元





車型



建議售價



專案內容



22年式Touran 280TSI Comfort （收訂生產）



1,128,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：35,000元





22年式Touran 280TSI Life



1,288,000元



22年式Touran 280TSI Style R-Line



1,478,000元



22年式Tiguan 280TSI Life （收訂生產）



1,128,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan 280TSI Elegance



1,348,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan 330TSI Elegance Premium



1,568,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan 380TSI R-Line Performance



1,868,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan R



2,098,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance （收訂生產）



1,548,000元



Volkswagen車主舊換新購車補助金：50,000元



22年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium



1,648,000元



22年式Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance



1,948,000元



