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最多 IIHS 「TOP SAFETY PICK+」肯定！2022 年 Volvo 共 13 款車型獲獎

▲ 最多 IIHS 「TOP SAFETY PICK+」肯定！2022 年 Volvo 共 13 款車型獲獎
▲ 最多 IIHS 「TOP SAFETY PICK+」肯定！2022 年 Volvo 共 13 款車型獲獎

2GameSome - 有車賞

2022-04-15 15:25:00

2022 年 4 月為止，Volvo 汽車獲得了美國高速公路安全保險協會 (IIHS) 頒發的 13 項「TOP SAFETY PICK+」獎項。此一肯定了 Volvo 所有測試車型 （含全電動 C40 Recharge）都獲得了 IIHS 的最高評級，是 2022 年獲此殊榮最多的汽車製造商。

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Volvo 隨著品牌定下零碳排的目標，期望於 2030 年成為一家全電動汽車公司，而此次 IIHS 「TOP SAFETY PICK+」獎項就有 6 款純電與 PHEV 雙能電動車型獲獎。Volvo 汽車先後將 City Safety 都會安全防護系統列為全車系標配，包含: 行人或單車客偵測暨完全主動煞車系統、前後方碰撞警示暨完全主動煞車系統、對向來車煞車閃避輔助系統等列為全車系標配，在許多競爭對手仍僅將其視為選配的此刻，更顯 Volvo 對於安全絕不妥協的最高原則。

截至目前為止，Volvo 汽車先於 2 月份獲得 10 個 IIHS 「TOP SAFETY PICK+」獎項、4 月份再獲得3個「TOP SAFETY PICK+」肯定，總計 13 個「TOP SAFETY PICK+」車款也讓 Volvo汽車成為獲獎最多的汽車品牌。

2022 年 Volvo 獲 IIHS TOP SAFETY PICK+ 名單：

Volvo C40 Recharge

Volvo XC40

Volvo XC40 Recharge

Volvo S60

Volvo S60 Recharge

Volvo S90

Volvo S90 Recharge

Volvo V60 Cross Country

Volvo V90 Cross Country

Volvo XC60

Volvo XC60 Recharge

Volvo XC90

Volvo XC90 Recharge

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