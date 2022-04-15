▲ 最多 IIHS 「TOP SAFETY PICK+」肯定！2022 年 Volvo 共 13 款車型獲獎

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Volvo 隨著品牌定下零碳排的目標，期望於 2030 年成為一家全電動汽車公司，而此次 IIHS 「TOP SAFETY PICK+」獎項就有 6 款純電與 PHEV 雙能電動車型獲獎。Volvo 汽車先後將 City Safety 都會安全防護系統列為全車系標配，包含: 行人或單車客偵測暨完全主動煞車系統、前後方碰撞警示暨完全主動煞車系統、對向來車煞車閃避輔助系統等列為全車系標配，在許多競爭對手仍僅將其視為選配的此刻，更顯 Volvo 對於安全絕不妥協的最高原則。





截至目前為止，Volvo 汽車先於 2 月份獲得 10 個 IIHS 「TOP SAFETY PICK+」獎項、4 月份再獲得3個「TOP SAFETY PICK+」肯定，總計 13 個「TOP SAFETY PICK+」車款也讓 Volvo汽車成為獲獎最多的汽車品牌。





2022 年 Volvo 獲 IIHS TOP SAFETY PICK+ 名單：





Volvo C40 Recharge





Volvo XC40





Volvo XC40 Recharge





Volvo S60





Volvo S60 Recharge





Volvo S90





Volvo S90 Recharge





Volvo V60 Cross Country





Volvo V90 Cross Country





Volvo XC60





Volvo XC60 Recharge





Volvo XC90



