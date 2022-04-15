新台幣 438 萬元起　第四代小改款 Audi A8 / S8 正式在台展開預售

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小改款 A8 / S8 車系於去年 (2021) 11 月發表，外觀導入 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組 及數位式 OLED 尾燈，Singleframe 六角形水箱罩較先前更寬，內部格柵排列也重新設計，而保險桿中的鍍鉻元素也進一步增加，並調整下氣壩的造型，至於 S8 則擁有專屬的套件，搭配雙邊雙出排氣尾管。
安全防護方面，第四代小改款 A8 及 S8 均搭載包含 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統、左轉預警輔助系統與主動緊急待援輔助系統在內的公路行車輔助套件，以及包含車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統、預警式安全防護系統的都會行車輔助套件，加上包含 360 度環景 3D 顯影與自動停車輔助系統 plus 在內的智慧停車輔助套件。
動力配置方面，A8 55 TFSI quattro 及 A8 L 55 TFSI quattro 均採用 3.0 升 V6 渦輪增壓汽油引擎，搭配 tiptronic 8 速手自排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，可輸出 340hp 最大馬力及 500Nm 峰值扭力，至於 S8 則搭載 4.0 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 571hp 最大馬力及 800Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.8 秒完成，還具備跑車式限滑差速器及動態全輪轉向。
A8 車系自 1994 年日內瓦車展發表第一代車型後，接替了過去了 V8 車系的旗艦地位，迄今發展出 4 個世代，憑藉 Audi Space Frame 鋁合金車體科技在大型豪華房車中獨樹一幟，台灣奧迪選在 2019 年 8 月正式導入，經過 2 年多銷售歷程，迎來小改款的新車，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤正式上市的消息，敬請鎖定。