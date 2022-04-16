心理諮商師：最易讓女人莫名為他做牛做馬的八種男人

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我看過很多人一談戀愛，就變成無所不能的救世主，不論親密愛人提出什麼要求，都會義無反顧地為對方實現夢想，盡其所能地幫對方解決問題。
或許有人會不以為然地反駁：「我才沒這麼偉大。」但有時也不得不承認：愛情的力量真的很偉大，因為不管如何的提高警覺，依然會在愛神的感召下，迷迷糊糊地做出許多連自己都覺得不可思議的事情。
令人好奇的是，什麼樣的人格特質善於讓情人為自己付出一切？根據我多年的觀察發現，下面這幾種男人最容易讓女人暈頭轉向，莫名其妙地為他做牛做馬。
專情而執著的失戀男人
所謂惻隱之心人皆有之，特別是女性在面對一個看起來專情而執著的失戀男人時，更是會大發慈悲心，不但無條件讓對方傾倒大量的感情垃圾，最後乾脆自我推薦成為下一段戀曲的女主角，以便繼續提供源源不絕的愛心。
除了同情的因素外，癡情男子之所以會讓女人心疼，當然是期望將來他也會對自己如此死心塌地，不必擔心他會愛上別的漂亮妹妹。
傷痕累累的已婚男人
一個從事會計工作的好友，有天帶著驚懼的表情跟我說，她的男同事在下班後閒聊的時候，一邊悲傷地述說自己不幸的婚姻故事，一邊掀起自己的襯衫，露出滿是瘀青與齒痕的腹部，看得她耳根發燙、心驚肉跳。
而為了解救這位遇人不淑的男同事脫離苦海，好友不但提供精神援助，最後甚至以身相許，結果連自己也沉溺於愛情的苦海中不可自拔。
這樣的故事情節聽起來就像八點檔連續劇，但現實生活中我不知道聽過多少回。聽到可憐故事的時候，最好具體了解整個過程，不少人在敘述自己的故事時都會放大自己被傷害的部分，而刪去自己做了什麼傷害別人的事情，才會引發別人不滿的情緒。從對方所描述的親密互動細節中，再慢慢印證對方可憐狀況的發生脈絡，從過去、現在到未來，是如何演變為可憐的劇情，就可以幫助自己辨別真實狀況，做出明智的抉擇。
到處找愛與溫柔的剛離婚男子
剛離婚的男人就像走失的孩子急著找媽媽一樣，他會帶著一雙無助的眼神，四處尋找能聽他傾訴、給他溫柔的媽媽型女人。不過，雖然剛離婚的男人會急著找媽媽，可是，他卻不一定只認定一個女性是唯一的媽咪。當自己把他照顧得無微不至的時候，很可能會意外地發現，他還有一籮筐的乾媽、奶娘、後母、大媽……，讓人心痛不已。
生病或愛撒嬌的小男孩
男人不管再堅強獨立，當他生病的時候，往往會在瞬間變成三歲小男孩，非但需要親密愛人的細心照顧，帶他去看醫生，更渴望女人的溫柔關懷，以及耐心的呵護。通常這類型的男人都很會撒嬌，讓女人毫無招架之力，心甘情願地當他的免費特別護理師。
記得有次和一位女性朋友相約吃晚餐，席間好友的行動電話響了。先是見她輕聲安撫電話彼端的人兒，接著又忙著哄對方說：「待會兒帶冰淇淋給你吃，乖乖喔。」
等她掛上電話後，立刻以略微無奈的口吻跟我們解釋：男友生病發燒，必須馬上買冰淇淋給他降溫才行。望著朋友乞求的眼神，大家都很上道地說：「我已經吃飽了。」一頓價值不菲的晚餐便這麼草草結束。由此可知，愛撒嬌的小男孩的魅力有多大。
愛撒嬌的女生惹人疼愛，愛撒嬌的男生也讓人無法拒絕，差別在於，男生撒嬌的方式跟女生不同，男性在外面衝鋒陷陣時習慣隱藏自己的情緒，回家後卸下面具盔甲時會展現自己柔弱的一面，生病時跟情人撒嬌討關愛；疲累時則是懶惰不聽話要另一半包容自己；吵架時不講一句話只用乞憐的眼神看著伴侶，要對方理解自己內心的苦悶。
男生另一種撒嬌的方式是，得到榮耀開心的成就時，會想飛奔回家跟情人分享，所以，當男生興奮講述他覺得很厲害的事情時，代表他正在跟情人撒嬌，渴望獲得肯定，這個時候最好別否定他的成就，多多給他正向的回饋。
床上功夫一級棒的男人
一個家境頗為富裕的朋友，為了幫助游手好閒的男友做生意，經常編織各種一聽就是假的藉口跟父母騙錢。一下子是她開車撞到別人急需用錢；一下子是她的房租被偷需要家裡支助。
她雖然明知自己這樣做對不起爸媽，可是，她亦理直氣壯地表示：「反正家裡不缺這點小錢，但男友沒有她的支助卻會活不下去。」這位女友的媽媽氣得痛罵她：「是不是他床上功夫很行，才把妳迷成這樣？」
有一次和一個戀愛經驗頗為豐富的朋友聊天，他跟我說，有些男人不管從哪個角度看都一無是處，偏偏就是有條件不錯的女人愛他愛得半死。碰到這種情形，大家都會說「這個女人是前世欠那個男人的」，但他認為真正的原因是：這個男人的床上功夫很厲害，才會讓女人失去理智地愛他。
從心理的角度來看，與其說是床上功夫很厲害，不如說這樣的男性知道要滿足女性身體與心靈的感受，一般男性都比較關心技巧，而女性更關心愛意和感受，透過性愛讓女性感覺自己很有魅力，或是在親密互動的過程中，努力讓女性的身心享受愉悅的過程，如此會盡力取悅女性的男性，自然會讓女性離不開他，無論周遭人如何強力反對，都會讓女性挺身捍衛愛情。
期望女性包辦一切的男人
有些女性為男人所做的事早已超出媽媽的能力範圍，不只日常生活中的大小瑣事皆一手包辦，連他的辦公場所也要插上一腳，私下幫他偷偷送禮給上司，請長官多多提拔照顧；或是悄悄為他打點同事間的人際關係。總而言之，凡是她想得到的事，都恨不得能為男友、先生安排妥當。
我的朋友中也有為先生打點一切的女性。她的先生由於事業忙碌，非常需要一位全年無休的祕書、司機兼伴侶來協助他。為了幫先生分憂解勞，她毅然辭去工作，接下先生委託的任務。
她對先生的行蹤瞭如指掌，隨時都會出現在先生身邊，開車載他去談公事，順便還能陪他一起洽公。更令人感動的是，所有的工作都不支薪，絕對不會邊數鈔票邊做事。
做到這樣的程度，先生照說會感激太太的付出，但有一天先生卻告訴她：感覺很沒有自由，期望太太不必跟自己綁在一起，先生想要擁有喘口氣的空間。
當朋友已經習慣為另一半包辦所有的事情，感覺對方不能沒有自己的協助時，這個說法讓她感到挫折不解：我哪裡做得不夠好嗎？
愛情就是這麼善變，常常原本吸引對方的優點，當心理需求轉折的時候，就會逆轉成為對方受不了的地方。我們的心理需求並非固定不變的，而是會隨著時空、環境、年齡的變遷，而跟著轉變的，有時候早點說出心中不舒服的感受，反而不會讓感情磨耗光了。
渴望當爸爸的男人
當一個女性愛一個男人愛到最高點，往往會產生「為他生個孩子」的念頭，渴望擁有屬於兩個人的愛的結晶。
這個時候，如果男友又在一旁煽風點火說：「好想當爹地」，或是「我們的小孩一定很可愛」，那女人便可能會不管自己的狀態，都想為男友生個孩子。
既邋遢又天真的男人
這種男人最大的特徵就是邋遢，房間總是一團混亂，身上總有一股汗臭味，唯一可愛的地方是，他會眨著一雙天真無邪的眼睛，吸引女人變成一台全自動的吸塵器，為他灑掃整理。
曾經愛一個人愛到暈頭轉向的地步嗎？
很多女人是既愛付出又不甘心，內心總是在拔河。
如果扮演救世主的角色時，毫無條件地付出，沒有怨言地放縱男人，那也未嘗不可，只怕既愛付出又不甘心。
現在，請仔細回想自己的言行舉止，有沒有下面這兩種習慣：
● 一是邊做邊怨的習慣無時無刻不在期待對方能夠感恩圖報，偏偏對方的良心被遮蔽了，覺得自己為他做的一切都是理所當然。
即使自己不厭其煩地提醒他：「我為你犧牲那麼多，你有點良心沒有？」或「我什麼都給你了，你還要我怎樣？」對方卻依然無動於衷。
● 二是渴望「被需要」的習慣有些人極度渴望「被需要」，最討厭伴侶變得獨立自主，不再需要自己，一旦對方想要擁有獨處的時間，期望跟朋友互動，就會陷入空虛不安的狀態中，完全否定自己的價值。
有些當事人來諮商時，會困惑的問我：為什麼自己總是碰到走不過去的感情關卡，或老是出現相同的感情困擾？這表示你可能忽略親密關係中的重要訊息。
感情運好不好，其實和運氣無關，而是跟你了不了解自己跟情人，懂不懂得維繫感情的技巧有關，不同的愛情價值觀，會導致不同愛情的結果和挫折。
幾乎所有的感情議題，都和心理需求與溝通技巧息息相關，對自己越了解走得越輕鬆，對情人越了解走得越順利。
在愛情的旅途上，不同時期，不同狀況，不僅需要了解自己的感情需求，也需要掌握對方不同的心理需求，雙方才能彼此理解、及時調整，自然會有不同的結果。
文／林萃芬
本文出自《從習慣洞察人心》時報出版
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