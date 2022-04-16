謝典林連任籃協理事長　陳建州、錢薇娟當選理事

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中華民國籃球協會第13屆理事當選名單如下：
常務理事-謝典林(理事長)、李忠恕(副理事長)、陳立宗(副理事長)、張維正(副理事長)、嚴陳莉蓮、錢薇娟、林正明、張憲銘、孟慶杭、孫正強、陳國恩。
理事-賈凡、許皓程、許智超、陳怡儒、張慧瑛、陳志忠、楊哲宜、何建德、沈會承、何沐蒼、黃柏芳、許英義、文大培、卓振賢、沈施俊、陳信安、李玉龍、時超傑、陳建州、李偉誠、季力康、毛加恩、王金城、熊明河。
中華民國籃球協會第13屆顧問團名單：立法委員莊瑞雄委員、群策法律事務所許英傑律師、警察大學高志斌客座教授、愛爾麗醫美集團常如山董事長及劉怡萱執行長、種子音樂/凱渥集團董事長吳翔/吳鋒、國際海洋蔡明格董事長、台灣柏釧企業黃錦章董事長、松富工業紀韋如董事長、江海全聯公司陳柏瑋董事長、台企創投公司吳瑞元總經理、合繹實業王義德總經理、前國手/前麥當勞副總陳日興先生、佳和實業翁偉翔執行副總、惠普全球科技簡文鍵資深副總裁、鼎碩資本公司沈宏源董事、汰汰餐飲集團李仁豪董事、長庚運動醫學總召集人林瀛洲醫師、風格美學詹本立醫師。
謝理事長在今日理事會中宣布秘書長由原副祕書長李雲翔升任，原秘書長李一中轉任籃協高級顧問，副秘書長由實踐大學陳慕聰教授出任。