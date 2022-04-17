【油價公告】中油、台塑宣布明(18)日起國內汽油不調整、柴油漲 0.1 元
台灣中油台灣中油公司宣布自明 (18) 日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽油每公升32.3元、98無鉛汽油每公升34.3元、超級柴油每公升28.6元。
台灣中油表示，本週油價受中國COVID-19疫情急遽升溫等因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.09美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.246元，國內油價依公式計算漲幅為0.61%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.3元及3.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.7元及3.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。
台塑石化台塑石油表示，受到中國上海將逐步放寬封城管控，以及歐盟計畫分階段禁止俄羅斯石油進口等因素影響，促使本週國際油價上漲，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年4月18日(週一)凌晨01:00開始，調降汽柴油批售價格0.2元/公升，柴油批售價格0.3元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。