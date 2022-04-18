民視八點檔《黃金歲月》劇中飾演「總裁之子Marco」的藍葦華對「身心科醫師沈心妍」廖苡喬兩人日前到有山景海景的地方拍攝騎機車兜風的戲，拍攝前廖苡喬接到劇組電話問詢問「會不會騎重機？」，令兩人相當期待。 我是廣告 請繼續往下閱讀 【車勢星聞】這不是重機！藍葦華、廖苡喬捨「追夢人」橋段、可愛上陣。（圖：民視提供）×【車勢星聞】這不是重機！藍葦華、廖苡喬捨「追夢人」橋段、可愛上陣。（圖：民視提供）藍葦華及廖苡喬還想到電影《天若有情》（台灣當時上映取名為《追夢人》）騎重機的經典浪漫橋段，沒想到一到片場看到是可愛的小白機車，兩人馬上轉換原先設定的橋段，變成可愛又逗趣的騎機車吶喊，廖苡喬說沈浸在美景及可愛的腳本當下，不小心嘴角常常失守，連導演都會忍不住提醒「笑得太開心囉！收一點啊！」，廖苡喬開心的說跟藍葦華演對手戲，拍攝前都會討論如何表演會更有效果，這一場騎車兜風的也是很棒的例子，希望觀眾看到也能會心一笑。【車勢星聞】這不是重機！藍葦華、廖苡喬捨「追夢人」橋段、可愛上陣。（圖：民視提供）×【車勢星聞】這不是重機！藍葦華、廖苡喬捨「追夢人」橋段、可愛上陣。（圖：民視提供）【車勢星聞】這不是重機！藍葦華、廖苡喬捨「追夢人」橋段、可愛上陣。（圖：民視提供）×【車勢星聞】這不是重機！藍葦華、廖苡喬捨「追夢人」橋段、可愛上陣。（圖：民視提供）單次充滿電破千公里 Mercedes-Benz 公布 Vision EQXX 實際公路測試數據Insight 將停產 ! Honda 宣布年底前推出大改款 CR-V Hybrid，Accord Hybrid 緊接在造型精進 美規 2023 年式 Nissan Leaf 登場