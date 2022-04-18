單次充滿電破千公里　Mercedes-Benz 公布 Vision EQXX 實際公路測試數據

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本次測試經由認證機構 TÜV Süd 驗證，出發前將充電孔以膠帶密封確保其真實性，而 Mercedes-Benz EQXX 此次完成的創舉雖然大多數都是在限速以下以低速行駛，但官方表示其在高速公路時最高有達到 140km/h，整個行程的平均車速為 87.4km/h，相當符合一般消費者長度駕駛的使用條件。
原廠透露，能夠達成單次充電破千公里的目標要歸功於 Mercedes-Benz EQXX 僅有 0.17Cd 的超低風阻表現，結合水滴型狀的車身與優異的空氣力學設計，搭配超低滾動力的普利司通 Turanza Eco 輪胎，以及可額外提供 25 公里續航的車頂太陽能充電板來適時補充能源，才有如此優異的效能。
更重要的是，Mercedes-Benz EQXX 雖然 100kWh 電池容量與現行市售的 EQS 相當，但 900V 超高電壓電池模組體積減少了 50%、重量減少 30%，透過優異的熱管理系統減少熱損失，約有 95% 的電能能夠傳遞至車輪上，使其在行駛上更為順暢。
Mercedes-Benz 先前已表示 EQXX 是一款可以實際展現技術力的概念車，雖然目前車輛應用的技術絕大多數都是特別開發，但隨著此次的道路實測，後續的整合更加成熟，若讓這些先進技術落實在量產車上，或許可以真正解決能源補充焦慮的現象。