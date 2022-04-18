造型精進　美規 2023 年式 Nissan Leaf 登場

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美規 2023 年式 Leaf 在外觀部分導入重新設計的水箱罩、發光式前廠徽、前保險桿造型、黑化頭燈組、後保險桿造型、後下擾流及尾翼，SV PLUS 車型更配置全新 17 吋五輻式鋁合金輪圈。
內裝配備方面，美規 2023 年式 Leaf 在方向盤換上全新的廠徽，儀表板螢幕導入重新設計的開機畫面，座椅採用黑色織布材質製作，S 車型搭配灰色飾板，SV Plus 則搭配亮黑色飾板，更標準配備 ProPILOT 半自動駕駛輔助系統。
動力配置方面，2023 年式 Leaf S 搭載 110kW 功率的電動馬達及 40kWh 容量的鋰電池模組，可輸出 147hp 最大馬力及約 320Nm 峰值扭力，至於 Leaf SV PLUS 車型搭載 160kW 功率的電動馬達及 60kWh 容量的鋰電池模組，可輸出 214hp 最大馬力及約 339Nm 峰值扭力，續航里程目前尚未測試完成。
Nissan 提供美規 2023 年式 Leaf 車系 8 年或 10 萬英哩 (約 160,934.4 公里) 的鋰電池模組保固，內含電池衰退程度的擔保。國內市場方面，目前總代理裕隆日產汽車販售的 Leaf 車系採用單一編成設定，建議售價為新台幣 149 萬元起。