外觀黑化、配備升級　Land Rover Range Rover Velar HST 亮相

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Range Rover Velar HST 為 Land Rover 繼 Range Rover Sport 及 Range Rover Evoque 車系後第三款推出的 HST 車款，在 Range Rover Velar 上是基於 R-Dynamic S 車型打造，提供包括 Arroios Grey (灰色) 在內的 4 款車色選擇，外觀配備 Black Pack 黑色套件及深色後窗，足踏 21 吋亮黑烤漆鋁合金輪圈。
內裝與配備方面，Range Rover Velar HST 採用黑色 Suedecolth 材質製作頂蓬及方向盤包覆，車頂配備全景電動天窗，而底盤則具備電子式氣壓懸吊系統，支援主動式動態調整功能。
動力配置方面，Range Rover Velar HST 提供 3.0 升 Ingenium 直列 6 缸渦輪增壓引擎搭配 MHEV 輕油電複合系統，汽油的 P400 可輸出 400ps 最大馬力，柴油的 D300 則可輸出 300ps 最大馬力。
國內市場方面，目前台灣捷豹路虎汽車販售的 2022 年式 Range Rover Velar 車系計有 P250 S (建議售價新台幣 295 萬元起) 及 P250 R-Dynamic S (建議售價新台幣 321 萬元起) 共 2 個編成，至於本文介紹的 P400 及 D300 動力均未引進。