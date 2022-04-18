服用麻醉類藥品止咳　食藥署籲「五大族群」審慎使用

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食藥署說明，一般的止咳藥品主要分成兩大類，藥理作用機轉如下:
1.非麻醉類（Non-narcotic）止咳藥品：具抑制咳嗽功效，常見主成分為Dextromethorphan，副作用多為頭暈、昏沉，劑型為膠囊劑、錠劑或內服液劑。
2.麻醉類（Narcotic）止咳藥品：抑制咳嗽功效較強，具有低成癮性，常見主成分為可待因、阿片酊，副作用多為噁心、食慾不振、便祕等，劑型為膠囊劑、錠劑或內服液劑。
用藥前停看聽 五大族群要小心
麻醉類止咳藥品雖有較強的止咳效果，但因藥品特性，以下五大族群在用藥或購買前應更謹慎確認使用安全：
1.快速藥物代謝者：可待因在人體內會經由肝臟內酵素CYP2D6代謝成嗎啡，少部分人因代謝速度較常人快，服用後可能在短時間內代謝出大量嗎啡，造成嗎啡中毒風險較高。若服用含可待因之止咳藥品後，有極度疲倦、意識模糊或混亂、呼吸困難等疑似嗎啡中毒症狀，應立即暫停使用，並諮詢醫生。
2.哺乳女性：產婦於哺乳期間應禁止使用，因可能對於受哺乳嬰兒造成鴉片中毒之風險。產婦如需使用本品治療，應避免於用藥期間以母乳餵養嬰兒。
3.兒童：
(1)含可待因成分處方藥品：
①未滿12歲兒童：除非無其他適當替代藥品且臨床效益大於風險時，方可考慮使用，且應依年齡減量使用。
②12至18歲具呼吸功能不全的兒童：例如具有神經肌肉疾病、嚴重心臟或呼吸系統疾病、上呼吸道或肺部感染及多重創傷或大範圍外科手術等，應謹慎使用。
(2)含可待因成分非處方藥品：
①禁止使用於未滿12歲兒童。
②12至18歲具呼吸功能不全的兒童：例如具有神經肌肉疾病、嚴重心臟或呼吸系統疾病、上呼吸道或肺部感染及多重創傷或大範圍外科手術等，應經醫師診治後處方使用。
4.藥物過敏及部份疾病患者：若對麻醉類藥品有過敏史，或患有呼吸道疾病、肝腎疾病及其他重大疾病的患者，應於使用前洽詢醫生。
5.酒精飲用者：因麻醉類止咳藥品主成分可能與乙醇產生交互作用，致使藥效改變，故不得與酒精性飲料併用。
鴉片類止咳藥 長期使用有成癮風險
食藥署提醒，鴉片類止咳藥雖然主成分劑量低、成癮性相對較小，但長期使用仍有成癮風險，因此建議僅為短期止咳使用。另外，該藥品應儲放於兒童無法輕易取得處，避免藥品受陽光直射，並依照醫囑使用，才能確保用藥安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53402
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