吞嚥障礙使口齒不清　語言治療助口腔癌復健

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衛生福利部南投醫院呂昂衛語言治療師指出，對於頭頸部癌症病患，語言治療師除了提供吞嚥及嗓音諮詢及評估，並且可根據障礙程度提供頭頸部的肌耐力訓練課程，搭配食物質地及姿勢擺位調整，以期讓病患可安全地維持由口進食的能力及生活樂趣。
頭頸部癌術後副作用多 依程度出現不同變化
當頭頸部癌症病患經歷手術切除、化學治療或放射線治療之後，會造成口腔及喉頸部不同程度地移除或結構變化，例如手術移除部分或完整的舌頭組織，導致食物容易殘留患側，而作完七週的放射線治療後，治療區域周邊的組織會產生纖維化，使得無法張口咀嚼或嚥下食物，吞嚥反射延遲；再者，化療後因黏膜感染的風險提高，易出現水腫及紅斑、疼痛感，對食物的溫度及味道較為敏感。
而頭頸部癌症患者說話有沙啞聲，音量微弱、容易乾咳、說話音調缺乏變化等。
依據IDDSI分級 選擇合適食物
呂昂衛語言治療師表示，可用國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）的分級，根據個別病患的能力調製適宜的食物質地，並搭配頭頸部擺位下進行直接性吞嚥訓練，或個案及家屬如何參考食品包裝上的銀髮友善食物質地分級來挑選適合的食物質地。
為了照顧頭頸部癌症病患的吞嚥困難，除了具備螢光吞嚥攝影檢查設備用以有效評估吞嚥困難程度以外，語言治療室也具備舌頭壓力測量儀器等設備，藉以改善頭頸部癌症病患因吞嚥困難而依賴鼻胃管，進一步避免因吞嚥能力衰退而造成吸入性肺炎的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53405
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