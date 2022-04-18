輝瑞大藥廠股份有限公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽MR認證

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TPMMA理事長朱茂男一行人今日前往輝瑞大藥廠股份有限公司，頒發榮譽MR證書給該公司葉素秋總裁；朱茂男理事長表示，TPMMA推動MR（醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售目標藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識提供給病人，MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。
客製化培育方案釋放員工潛能 輝瑞協助同仁發揮職場影響力
輝瑞在人才培育上向來不遺餘力，多次榮獲最佳企業雇主、卓越職場等獎項的肯定。葉總裁表示，輝瑞的企業宗旨：持續創新以改變病患生命（Breakthroughs that change patients’ lives）是引領全球每一位同仁每天工作的準則，在台灣也不例外；我們鼓勵同仁大膽創新、發揮創意並勇於挑戰現況。為實現同仁的職涯抱負，我們也提供多樣化的發展機會以激發同仁潛力。她強調，輝瑞深信釋放同仁潛能（unleash the power of our people）可以幫助大家專注於有意義的工作，進而共同朝公司的目標前進。
輝瑞提供多元化的發展管道，例如：職務輪調、短期派任、專案參與、影子學習（job shadowing）等，多元的「客製化」培育方案，協助每位同仁的職涯發展。更運用數位科技推動線上學習資源、線下實務體驗與主管教練指導，強化領導能力與職能學習。未來也將持續鼓勵同仁取得MR資格認證，提升個人專業能力，進而為客戶及病患做最大的貢獻。
持續創新以改變病患生命
輝瑞藥廠（Pfizer Inc.）成立於1849年，總部設於美國紐約，產品行銷遍及世界各地，在全球125國的員工總數近7萬人，是頂尖的創新生物製藥公司。1962年，輝瑞在台灣設立分公司，是國內第一家獲准設立的外商廠。輝瑞以「持續創新以改變病患生命」為目標，並以「勇氣、卓越、平等與喜悅」四個價值觀勾勒出輝瑞文化，以做為公司發展基石。
台灣輝瑞秉持持續創新的精神與以病患為中心的理念，2021年與國家衛生研究院簽署精準醫療合作聯盟協議，正式與政府攜手啟動癌症精準醫療的發展，將致力於癌症基因變異檢測及精準用藥研發，期望即時為病患找到最精準的治療、並提升台灣在精準醫療的整體發展。我們持續為醫療領域開啟新世界，以實現企業宗旨：持續創新以改變病患生命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53420
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