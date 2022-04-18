布魯斯威利「失語症」息影！醫：３情況速就醫，中風等６種人更要注意

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６種人留意失語症，
醫：曾有腦部傷害皆要注意！
楊聰財醫師表示，語言表達能力出現問題原因繁多，可能因心理障礙而起，也有可能是因腦部障礙所致，而失語症正是後者。這一詞雖然陌生，但其實並不是罕見疾病，最常見的風險族群就是腦中風者、曾經腦中風者，也包括所謂的小中風，約佔整體30%。
醫師解釋，語言的接收、傳達、表達皆需要透過大腦正常運作才有辦法執行，腦中風容易使得腦部細胞受損，影響腦部功能，就可能使得言語功能出現障礙，形成失語症，道理同中風也有可能增加失智症風險。而其他的相關風險，也包括了頭部外傷、腦瘤、腦部感染、失智症等腦部退化性疾病，各種腦部傷害皆有可能增加失語症風險。
失語症４大類型，
發覺相關症狀盡早就醫！
楊聰財醫師表示，失語症雖是一種語言能力出現障礙的疾病，但不單單僅限於「語言表達」，可略分成４種類型，包括感覺型、傳達型、表達型、全面失能型，前３種表現方式各不相同。
感覺型的失語症患者，常見會出現無法聽懂他人說話的情況，也因此表現上說話是流暢的，但常常答非所問，即便是簡單、不需多加思考的對話。傳達型則能聽得懂，但想要傳達自己的意見、想法時，會顯得吃力，常常言不由衷或說出一些只有自己聽得懂的詞語、字句。而表達型則是能聽得懂、傳達想法時也能正常運作，但表達方式就顯得吃力，例如口吃、結巴、詞句縮短、僅能以簡短的單字溝通等。至於全面失能型，顧名思義指得就是上述三種情況都有。
失語症有機會痊癒，
勿自認小事延誤治療！
楊聰財醫師呼籲，民眾若有發現自己語言的接收能力、傳達能力、表達能力出現問題，務必要有所警覺，應盡早就醫檢查並治療，看是因為受心理障礙影響，還是腦部出現功能障礙，千萬別單純以為只是小事、腦袋不靈活，以免錯失治療或控制病情機會。
若是因腦部障礙出現失語症，雖其為一種疾病，但也可視為腦部疾病的警訊，如前述所提到的各類腦部問題。也因此失語症是有可能惡化的，若大腦病變沒有解除，便有可能持續惡化，例如失智症引起失語症，失智症目前醫學尚未有痊癒的方法，僅能控制病情，失語症也會愈加明顯，但及早就醫並治療可獲得控制。不過失語症也並非無可逆轉，中風、外傷等引起的失語症，若根本的原因好轉，在經過良好的休養、語言訓練等，失語症也就有可能解除。因此再三提醒，語言能力雖因當前自身狀況會有所不同，但當自覺有出現異常，還是應盡早就醫檢查並治療為佳。
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