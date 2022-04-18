是開玩笑還是沒禮貌？被揶揄笑笑就好？我們該知道的玩笑應對

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是開玩笑還是沒禮貌？心理師指最重要關鍵。
張雅詒心理師表示，是開玩笑還是無禮，最關鍵的在於感受，且是所有人的感受。好的玩笑能讓所有人都輕鬆愉悅，只要有人覺得不舒服，就失去了玩笑的最根本的意義、就是失禮甚至言語霸凌，包括被開玩笑的人的感受。雖說感受與否相當主觀，但每個人的感受都是應受尊重的，特別是一個有內涵的玩笑。且不當的玩笑也會讓一旁大笑者無意中成了言語霸凌的幫兇。當然，也會有人認為，這是少數人的想法，但是「多數」這個概念並非可作為言語霸凌的合理解釋，即便是無意。
不當的玩笑影響有多大？
輕者懷疑人生，重者可能輕生。
張雅詒心理師表示，不當的玩笑對多數民眾而言會笑笑帶過，但看不到的是心理的受傷以及後續的影響，不少人甚至會放在心上、懷疑自己、影響人生，而對有心理疾病者的傷害恐怕往往傷害更大。心理疾病患者的自我概念、自尊多半是處於較不穩定、或正在建立中的狀態，不當的玩笑容易將其摧毀或更加的懷疑自己，甚至掀起各種波瀾，後續導致疾病加重已是較輕的情況，也有可能因此出現輕生的念頭。然而，在心理疾病已被視為文明病、相當普遍的現代，人們並無法確切知道對方是否有心理方面的障礙，這也是開玩笑者需放在心上的。
雪上加霜的荒謬壓力，被開玩笑還得「開得起玩笑」。
值得注意的是，對於玩笑，人們往往需莫名背負著「要開得起玩笑」的荒謬壓力，以免被說「開不起玩笑」、「玻璃心」等，特別是公開場合、公眾人物等，更常被無形中強迫得一笑置之、展現風度，即便真的感到很受傷，這其實相當不健康，如同被揍了一拳還被強迫得面帶微笑，對於被開玩笑者而言更是雪上加霜。
開錯玩笑怎麼辦？
玩笑者應有的禮儀和準備！
了解錯誤的玩笑對人的傷害，張雅詒心理師建議，喜歡開玩笑、有幽默感的人，開玩笑前都應作好「一定根據」的準備，不只是時機、節奏等技巧，也包括從日常線索確定被開玩笑者能夠接受，方式可如和對方套好招、交情深厚下有深度瞭解等。也建議避免如同雙面刃的負面玩笑，以免後續各種不可預期的風險。開玩笑時也應時時察言觀色，而最最重要的也包括開錯玩笑的危機處理。
開錯玩笑、甚至引人不悅注定尷尬，最常見的處理方式之一，正如奧斯卡主持人克里斯洛克一樣「我只是開個玩笑」，或反過來嘲諷當事人沒有幽默感，這些不論是否基於化解尷尬，都如同讓言語霸凌合理化，正如前述，一個玩笑若已讓人不舒服，就已不是個好的玩笑。建議此時最好的應對方式就是立刻滅火，誠摯地道歉並終止這個玩笑，讓當事人知道自己的無心以及歉意，也讓旁人知道這笑話已讓人不舒服並不好笑，避免此傷害蔓延，而非被檢討了才致歉，這意義會完全不一樣。如此不僅對當事人而言可止血，避免往心裡越放越深，也為自己的行為付上一定的責任，而旁人也可從失敗中的危機處理，看到開玩笑者的內涵。
被開玩笑不舒服怎麼辦？
心理師：堅定、理性表達感受。
若遇到糟糕的玩笑，張雅詒心理師建議，不論是否事小都應順著自己的感受，如前述所提到的，感受是個中立的想法，沒有對錯，面對玩笑不悅就是不悅，界線也是一樣，被踩了就是被踩了。面對自己的感受後，下一步就是妥善作為，可依情勢作出相對應的反應。
一般情況下可面無表情、無任何回應，不用笑、也不用生氣，看著開玩笑的人即可，此微尷尬的氛圍通常明眼人都能感受到氣氛不對。若無法制止、或已經很生氣，可堅定、理性的表達不滿，例如「這玩笑讓我不舒服，請停止」，將球丟回給對方，現場或許尷尬，但這尷尬就是開玩笑者需面對的。
若當適度表達還是無法停止，接下來便建議可以離開，冷靜地轉身走人。此作法並非懦弱或逃跑，而是一種無聲勝有聲的反擊，極度尷尬的場面就讓開玩笑者收拾，不必留在現場繼續接受玩笑所帶來的嘲諷、或是再多花力氣爭論。若開玩笑者會思考，這玩笑便中斷；若不會思考，也不必再待在此環境與其爭辯。不論如何，作出合適的回應，可避免傷害擴大，也可避免大家都覺得好笑，日後同樣的玩笑不斷上演。
以威爾史密斯事件來說，被開玩笑的主角潔達蘋姬史密斯已作出合適的應對，也就是翻了個白眼表示不滿，而非微笑帶過，鏡頭在她身上，自然也會被發現不悅，是個相當快速、且適當的反應，畢竟當下她能作的事情並不多，若威爾史密斯沒有動手而是僅止於此，後續聚焦的或許就是主持人的失言。
親友被開玩笑要揍人？
心理師：可以有更好的方法。
至於被開玩笑者的親友、旁人，可以作出甚麼樣的反應？威爾史密斯事件中，他的出手可以是個選擇，確實能出很大一口氣，但絕對不是最好的作法，畢竟還是得付上應有的代價，且「爛玩笑的焦點」也會分散到自己身上，模糊了焦點，後續也就多在評論「打人對不對」，失言的玩笑變成只是附帶議題。張雅詒心理師建議，若發現傷害已造成，最好的應對就是以前述被開玩笑者同樣的觀念，在理性、冷靜的前提下協助出聲、應對及陪伴，有時親友往往比當事人更了解自己，可協助表達不好笑、帶離現場、打抱不平等，讓被開玩笑者知道有人是知道他的受傷的。
張雅詒心理師呼籲，不論是玩笑還是各種溝通，都是需建立在尊重的基礎上，這基礎需仰賴日常的練習，對於本次所討論的開玩笑者及被開玩笑者、親友都是相當重要的課題，可先了解並延伸思考能有那些適度的作為，更有助日後事情發生的應對。
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