「自費VS健保」癌友面臨生死抉擇！盼啟動多元支持基金補助

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對此，台灣癌症基金會、臺灣年輕病友協會與中華民國乳癌病友協會，日前向衛生福利部遞交政策建言書，設立「台灣癌症新藥多元支持基金」，作為癌症新藥申請健保生效前的過渡型支持措施。
健保給付平均需730天！癌友面臨自費用藥抉擇
自全民健保開辦以來，國人平均餘命增加6年，癌友的5年相對存活率從開辦前的40.7%，增加到59.7%，應歸功於健保優質的照護與新興醫療科技的快速進展。然而，「給付生效等待時間長」、「給付涵蓋範圍限縮」，以致相關支持團體在第一線服務過程發現，許多癌友必須面臨是否自費使用新藥的困難抉擇！
台灣癌症基金會執行長暨腫瘤科教授賴基銘說，自己也常面臨在治療病人時，即便有很好的治療武器，卻因健保尚未給付，病人因經濟狀況付不起而無法使用，主要因為近年來癌症治療的新藥新科技快速研發，費用高昂，財務衝擊太大，要納入健保給付相對困難，不僅通過給付的時間長，給付範圍也是嚴格限縮；而癌友付不起高費用癌藥，面臨生死抉擇的困境，有些癌友可能在等不到新藥健保給付即離開人世。
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，根據2013到2020年的資料顯示，癌症新藥從申請健保到給付生效，平均需要730天，而非癌藥為396天，給付速度遠遠落後。而2019年癌症新藥通過健保給付之適用病人涵蓋率則顯示，癌症新藥即便獲得健保給付，給付範圍也嚴格限縮，大概僅涵蓋3成癌友可即時獲得健保給付。
臺灣病友聯盟陳韋翰秘書長表示，隨著醫療需求持續擴大，健保的財務困境只會日益嚴峻，今年健保醫院總額的新醫療科技預算下降17%及擴增給付的預算也下降39%，兩者預算皆下降的現況，恐會讓現今的給付困境雪上加霜。目前仍有許多未被滿足的病友需求，都是我們不能忽視的，唯有開始改變才有機會更好的保障病友們。
「台灣癌症新藥多元支持基金TmCDF」照護癌友兼顧健保永續
蔡麗娟副執行長進一步表示，今年健保總額突破8000億大關，達8095.62億元，較去年約增加了260億元，成長率為3.32%，但回顧過去幾年健保總額的成長率大概在4～5％，然而癌症藥費每年成長幅度約10%，比健保總額的成長率高出一倍，即使去年初健保費率調漲從4.69% 至現行的5.17%，對健保財政結構仍是治標不治本 ，這導致健保審議得在永續經營與病友治療權益之間做出艱困的選擇。而站在以病友為中心的思維，必須更前瞻思考超高齡社會與新藥新科技快速進展的衝擊，是否有一過渡型支持機制，在救急、救命的同時，減輕癌症家庭的自費負擔，提升癌症新藥的可近性。
經過三年多的研究，台灣癌症基金會與多個病友團體提出「台灣癌症新藥多元支持基金(Taiwan multi-support Cancer Drug Fund, TmCDF)，並於日前向政府提交政策建言書，希冀有關單位能參採。此基金最大的特色，是與全民健康保險制度相輔相成，讓癌友在面對醫師建議採用健保尚未給付之癌症新藥治療時，所需之自費負擔，得以控制在一般癌症家庭可承受的範圍內。
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，20-64歲是台灣重要的經濟勞動力，也是家庭的重要經濟支柱，提供療效更好、副作用更低的癌症新藥，改善存活期，長期穩定控制病情，讓癌友可以回到職場，回歸正常生活，是當務之急，期待未來藉由TmCDF基金的設立，保障社會中堅份子的經濟生產力。
※完整建言書，請上台灣癌症基金會官網下載： https://reurl.cc/LpkY0K※
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