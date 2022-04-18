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常見10大不良習慣！
防癌、中風、心肌梗塞等早改善。
1.肥胖：
肥胖、代謝症候群是相當常見、形成因素繁多、且位於抽菸之後排名第二名的健康風險。肥胖對於心腦血管負擔相當大，最常見引起的問題如三高、代謝症候群、中風、心肌梗塞等，也容易增加罹癌風險。而現代人營養充沛，常見進補僅為一種吃鍋吃大餐的理由，且未必真的有補到，這點也需注意，建議適度控制體重。
2.缺乏運動：
運動是最主要增強代謝的方法，缺乏運動者膽固醇、血脂、血糖都容易升高，三高、中風、心肌梗塞機率也會較高，除此之外也容易引起肥胖，間接使得罹癌風險增加。建議培養運動習慣。
3.抽菸：
抽菸不僅與肺癌有關，也可說是與所有疾病、癌症、慢性疾病、心腦血管疾病皆有所關連、關聯性也最高的風險。有個笑話說道「醫學院學生考試若答不出疾病風險，回答抽菸通常就沒問題。」可見關聯性極高。建議減少菸量，戒菸最佳。
4.酗酒：
酗酒容易升高血壓，血糖、血脂也容易提升，心腦血管疾病風險也就隨之上升，且也會提升致癌機率，最直接的影響就是引起「酒精性肝炎」，再更進一步就形成肝癌。其他癌症也包括食道癌、胃癌、大腸癌等。建議酌量或戒酒，一般人一天喝個一兩杯無傷大雅，但有上述這些疾病者，就需與醫師討論為佳。
5.飲水不足：
水分不足容易影響代謝、身體各處運作、提升血管黏稠度、增加血管阻塞風險，阻塞風險提升也間接使得中風、心肌梗塞風險上升。因此平時建議一日最少體重X30的飲水量。而喝湯、喝飲料也都能補充水分，但需考量的就包括糖分過高、鈉含量過高等，因此水分補充還是以飲水為佳。
6.手搖飲、含糖飲：
添加糖攝取過量，除了容易增胖、成癮等，對於三高、心腦血管疾病、癌症等都會有所關連。若以國民健康署建議攝取量來看，一日建議不超過50克，雖說每杯手搖飲有所不同，但50克往往一杯就超量了。因此建議少喝手搖飲，若真的要喝也以微糖、無糖為佳。其他食物也常見含有添加糖，如糖醋排骨、滷肉飯等，需留意。
7.加工食品：
加工食品對健康的傷害各有不同，但不論如何大多都不利健康。舉例來說香腸、培根等醃漬食物，當中的添加物就容易形成對人體有害的致癌物質「亞硝胺」，研究發現腸癌影響尤其明顯。餅乾、炸物等其他加工食品，較擔心的則是反式脂肪，是心腦血管疾病的重要風險。建議避免加工食品，以原形食物為佳。
8.不吃蔬果：
充足的蔬果有利攝取膳食纖維，膳食纖維有助糞便排出，代謝體內廢物，也有利於平穩血壓、血糖、血脂，反之則不利，像是糞便常堆積於腸道中，也容易提升腸癌風險。建議一日3蔬2果，蔬菜3份，蔬菜每份約煮熟後半碗，水果2份，每份約近於一拳頭。
9.過多3C：
頭的重量約為5公斤上下，平均每前傾斜15度負擔重量為原本的2倍，30度為3倍，60度達5倍，民眾常常低頭滑手機、駝背使用電腦、一用往往就是一整天，傷害不單只有眼疾，也包括脊椎、神經、肌肉、筋膜等，因此也常會出現腰酸背痛、肩頸痠痛、椎間盤突出等問題。而此族群也常有久坐問題，也和心腦血管疾病、肥胖、癌症等息息相關。建議下班後就盡量減少使用3C，滑手機也給自己設定時間。
10.自行停藥/偏方：
許多民眾都有慢性病問題需長期用藥，但常見感覺好轉便自行停藥，或認為要吃多了要洗腎等，各種錯誤認知自行停藥、使用偏方，將容易使得病情加重，甚至有致命危險，以高血壓藥物來說，自行停藥心肌梗塞的風險便會大幅提升，而誤信使用偏方是常見造成腎功能損害的關鍵之一。如欲停藥應和醫師詳細討論並評估狀況。
如何養生較健康？醫：避免不良習慣也很重要。
洪暐傑醫師表示，民眾養生常見方式如保養品、保健食品、進補、天然食材等，但卻往往忽略了「不良習慣」，不良習慣有如踩地雷一般，沒踩到沒事，但放越多、放越久也就越危險，對健康越是不利。而人們也常會莫名出現「比較」的習慣，例如看到有人抽菸抽了幾十年，便會心想「我才抽個幾年，應該不會有事」，但事實上確實也有人抽個幾年就罹癌。
洪暐傑醫師提醒，若是平常相當注重使用保健食品、正確進補、天然食材，但卻依舊不運動、肥胖、酗酒、抽菸等，那吃再多、補再多，對健康整體而言正面影響恐怕也不彰。養生最重要的觀念在於「如何活得更健康」，呼籲不僅注重日常養生，也要在取得平衡下，盡可能的避免不良習慣。
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