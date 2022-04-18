愛運動也會心房顫動？！醫：留意心悸，早治療防中風、心衰竭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長期高強度運動，易增心房顫動風險！
據《英國運動醫學期刊》研究指出，從事籃球、足球、橄欖球等綜合型運動者，罹患心房顫動的機率是常人的2.5倍之多。而據2020年美國心臟科醫學會醫師刊登於Circulation循環期刊上，探討運動對心臟血管健康影響的回顧論文中提到「過度的高強度運動容易引發心房纖維化，進而形成心房顫動」。
動，不動，都會心房顫動？醫：強度太低、太高都不好
中華民國心律醫學會委員沃宏達醫師表示，缺乏運動者，出現三高等慢性疾病，進而引起心房顫動等心臟疾病的可能性較高；但從事強度過高的運動時，心臟為了提供身體更多的血氧，結構上會漸漸出現增厚、肥大等改變，長期下來就有可能增加心律不整、心房顫動等心臟疾病的風險。
雖然民眾和運動員的運動強度有所不同，不必過度擔心，不過值得注意的是，民眾日常也是有可能接觸到高強度的運動項目，例如鐵人三項、馬拉松、單車等，常有挑戰較高強度、較遠路程的情況。而這些族群往往容易有「多運動對身體有益無害」的觀念，一旦心臟出現症狀時甚至認為「我平常都有在運動，這點問題不要緊。」容易輕忽心房顫動警訊。
心房顫動血塊塞哪就壞哪，心悸等相關症狀要留意！
沃宏達醫師指出，心房顫動的症狀因人而異，不過基本上大同小異，初期可能出現陣發性的心悸、胸悶、喘不過氣、心跳不規律等。也因為這些症狀日常並不罕見，再加上多以短暫、間歇性的形式發作，病患大多認為休息一下即可，鮮少放在心上，以及前述提到將運動和健康劃上等號者，往往都容易錯過黃金治療期，置身於中風、心衰竭等風險當中。
沃宏達醫師解釋，當心臟出現心房顫動等收縮異常的情況，心臟將無法有效的推動血液，進而產生血塊，若血塊在被送往身體各處時阻塞形成血栓，栓塞的部位組織接收不到血流，就可能出現缺氧、壞死。當中又以腦中風最為常見，約占中風主因20%以上，這些問題不僅造成生理上的痛苦，對於照護者、家庭而言也是莫大的負擔。因此提醒，即便非運動員，平常有習慣從事高強度運動者也需留意相關症狀。
心房顫動可治療、改善，有所自覺及早就醫是關鍵！
即便有自覺為高風險族群、或是被診斷為心房顫動的患者，也不必過度緊張，沃宏達醫師表示，心房顫動可以透過生活調整、藥物治療、手術治療等三大方向著手改善。
在生活調整上，除了良好的生活作息、均衡飲食外，沃宏達醫師也建議有運動習慣者，可以漸進式進行中低強度的有氧運動，例如慢跑、游泳、快走等，並遵循「333運動」培養規律運動習慣，也就是每周3次，每次30分鐘，心跳速率達每分鐘130下。若身為運動員無可避免高強度運動，自然就得斟酌並留意身體狀況。
沃宏達醫師表示，在治療方面以「預防血栓」以及「矯正心律」為主。例如使用口服抗凝血劑，降低血塊、血栓形成，減少中風、心衰竭的可能性。而電燒、抗心律不整藥物等治療方式，則可將心跳節奏調整回正常，藉此改善心房顫動的問題。當然，每個人的改善、治療方式也可能有所不同，重要的是有所自覺，及早就醫進行檢查，並和醫師討論相關的對應方式予以治療，如此便可在生活、運動、健康取得平衡。
MAT-TW-2101503-1.0-03/2022
延伸閱讀
注意！衛生局公布最新「高雄足跡」
注意！衛生局公布最新「苗栗足跡」