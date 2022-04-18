台灣本田預告全新 Honda HR-V 將於 5/4 在台發表

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全新第三代 HR-V 最早於 2021 年 2 月發表歐規與日規 Vezel 車型，至於亞洲暨大西洋洲規格的 HR-V 則在同年 11/5 亮相，而國產車型則於今年 3 月現身車安網。而在外觀方面，大改款 HR-V 運用 Sleek & Long Cabin 的設計手法，建構近似雙門轎跑車般，車身線條以水平簡潔的設計，搭配隱藏式後門把，輔以更傾斜的 C 柱，加上更細長的頭尾燈造型，使得整體視覺效果更為動感。
內裝布局秉持 Honda 招牌的 MM 思想 (人性空間極大化，機械空間極小化)，以水平式的布局來營造更開闊的感受與視野，儀錶板採用結合螢幕的雙環設計，中控台配置懸浮式多媒體主機，空調保留實體操作介面，座椅支援 ULTRA Seat 多變功能。安全方面以原廠策略和市場趨勢來看，Honda SENSING 系統也勢必導入。
動力配置方面，HR-V 在亞大規格提供 e:HEV 1.5 升雙馬達油電系統，搭配 CVT 無段變速系統及前輪驅動，於 4,000~8,000rpm 間可輸出 131hp 綜效最大馬力，於 0~3,500rpm 間可輸出 25.8kg-m 峰值扭力。在部分市場還有提供 1.5 升 VTEC Tubro 渦輪增壓汽油引擎，導入國內的規格有消息傳出僅提供 1.5 升自然進氣車型，實際為何有待官方公布確認。