快帶著輕微失智者著色、繪圖　研究：助改善生活品質10%

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輕微的失智症患者常伴隨認知功能退化及冷漠、抑鬱等心理症狀，依據國外實證研究指出，運用藝術治療之著色和繪圖活動，可改善輕微失智者生活品質達10%。國民健康署在2021年辦理「奇憶旅程，伴你啟程─失智友善全國繪畫徵件活動」，引導高齡長者及失智者於繪畫中表達自身的健康觀念及生命經驗，透過藝術創作過程，引導長輩如何面對自我的理解、詮釋、表達、和減低心理負面情緒的困擾等，有助於預防失智與延緩失能。
跨世代繪「失智的想像」 共享天倫樂
每一件獲獎作品背後，都有令人動容的精彩故事，例如：高齡組特優獎，創作者劉伯伯在繪畫時，想像腦內的血管像是車道，血液的流動如同車流，通暢時頭腦就可以發出智慧的光芒，如同彩虹的光彩；還有國小組蘇小朋友她的爺爺、奶奶年紀大了，有時會遺忘事物，但她記得每當爺爺、奶奶教她刺繡時，是她最珍惜的共享天倫時光。
包容與關懷 政府推「失智友善社區」
國民健康署吳昭軍署長表示，為提升不同場域及年齡層民眾對於失智症的正確識能與友善的觀念，形塑一個有利於失智者及其家屬生活的友善環境，國民健康署自107年起持續在全台22個縣市推動「失智友善社區」，截至111年1月已建構76處失智友善社區，招募51萬6千名失智友善天使及超過1萬2千家友善組織，藉由社區中的商家、郵局、學校、教堂、宮廟、醫療院所等場域及鄰里組織，打造失智友善網絡，鼓勵失智者能夠自主、悠哉地參與社區活動，被了解、尊重與融入社會，營造失智友善的台灣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53424
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