主流戰爭 ─ 百萬級距中型SUV再次對決Kuga 180X vs CR-V vs Tucson L vs CX-5 20S vs RAV4 2.0（動力操控篇）

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此次參與的五款車型分為渦輪增壓與自然進氣兩種系統，在進入文章之前或許你大概已經有底了，但往往車要實際開過才能體驗到真實的感受。
Hyundai Tucson L
Tucson L不僅擁有前衛獨特吸睛的造型，動力部分依舊採用1.6升渦輪引擎，有著與Kuga互別苗頭的180hp/27kgm最大動力。在近乎相同的動力輸出，Tucson L自當也有與其媲美及在本次對手名列前茅的加速感受，不論低速行走或山路出彎加速都擁有令人滿意的表現。而在操駕部分雖不及Kuga硬朗，但整體回饋也頗為紮實，且同樣有著類似歐系車的風格，因此於彎中同樣擁有穩定且安心的表現，另外Tucson L在乘坐部分也有兼顧舒適性。
Ford Kuga EcoBoost
一直以來Kuga於該級距中就以渦輪與紮實底盤見長，新世代車型雖改以1.5升三缸渦輪，但在渦輪增壓助益下因此有著180hp/26.3kgm最大輸出，在此動力推動下一踩油門即能感受到充沛的能量湧現，甚至一路加速至高速也保有不疲軟的力道，可讓人一直處於激情狀態。除了性能Kuga也有著接近歐系的行路調性，而此特性也讓Kuga在彎中有著小幅側傾沉穩風格，但回歸平靜後整體過於硬朗的回饋，相對就犧牲了部分舒適性，這對於該級距消費者來說是否真的需要呢？
Honda CR-V
或許你會問論動力CR-V搭載的1.5升渦輪引擎，於此次車型中擁有最出色的193hp/24.8kgm動力，應該要有最出色討喜的加速表現。從帳面數據來看確實如此，但因CR-V配置CVT變速系統，所以只有起步加速擁有暢快的反應，但很快的力道就趨於平緩，無法徹底展現性能延續與對手匹敵的力道。也因如此當於山路操駕時，也少了帶領車輛快速出彎所需能量，雖然整體於轉向精準度、側傾抑制與穩定度等都有不俗水準，且乘坐也有符合多數消費者喜愛的調性，但整體表現就顯得較為中庸。
Mazda CX-5
小改CX-5終於導入2.5升渦輪動力，不過此次價格設定緣故所以只能以20S車型比較，另外拍攝當天為25T車型，因此內容會以先前試駕經驗。首先就帳面數據來看CX-5 20S搭載的就是你我熟悉的2.0升自然進氣引擎，擁有165hp/21.7kgm的動力輸出，在與對手渦輪動力相比，CX-5的自然進氣表現自然不夠突出，但所搭載的六速手自排變速系統帶來不輸CR-V的輕快步調，而2.0升排氣量與自然進氣特性，於中高速表現甚至還比CR-V討喜。至於動態方面，路面坑洞處理有著精緻細膩的回饋，面對彎道雖稱不上沉穩，但整體還是能讓駕駛感到安心，只是激烈操駕就不如Tucson L與Kuga來得亮眼。
Toyota RAV4
於該價格帶RAV4與CX-5一樣皆為自然進氣車型，不過173hp最大馬力則有較CX-5出色，但20.7kgm扭力峰值就不及CX-5。由於彼此之間差異不大因此在加速方面有著相近的感受，但隨著速度不斷累積堆疊，所搭載的CVT變速系統也出現和CR-V相同力道趨於平緩少了衝進的問題。不過好在TNGA平台讓RAV4於山路操駕擁有頗令人驚豔的表現，少了多數人認知的不安晃動，多了能讓人放心加快速度的沉穩感，而在乘坐方面，不用多說RAV4於這部分有著多數消費者都喜愛的舒適風格。