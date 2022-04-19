主流戰爭 ─ 百萬級距中型SUV再次對決Kuga 180X vs CR-V vs Tucson L vs CX-5 20S vs RAV4 2.0(結論篇+即將推出的新對手)

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Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander大改款是在去年二月於北美首發，外型相較過去在導入全新家族面貌後讓面容俐落度一下升了好幾個等級，採用與小改款Eclipse Cross同樣的Dynamic Shield設計語彙作為車款特徵，最明顯的改變莫過於採分離式的車燈設計，上方為細長狀LED日行燈下方則為多組單體LED光源，搭配粗壯的保桿及深邃的鈑件摺痕，營造出與過去迥然不同的硬派形象，相較下細長的尾燈輪廓替粗曠的外型柔化不少，整體而言大改款Outlander在第一印象確實比起過往來得更為吸睛。
內裝則透過大量皮革與跳色搭配跳脫塑料感過重的印象，尤其頂規車型還以麂皮搭配菱格紋縫線進一步推升其高級化質感，硬體部分以一具12.3吋數位儀表搭配9吋中控螢幕作為視覺主軸，並支援Android Auto與Apple CarPlay功能，空調系統仍維持傳統的實體按鍵，相較現在許多車廠漸漸將螢幕放大並將按鍵數位化，不過卻喪失操作直覺性，另外標配的11具安全氣囊堪稱同級標竿，主動安全部分也有ACC及車道偏移輔助功能，其他像是全彩HUD抬頭顯示器、Bose音響系統、三區恆溫、座椅加熱等這次都在大改款的配備項目之列。
底盤採用的是Renault-Nissan-Mitsubishi戰略聯盟的CMF-D 平台打造，不僅車體結構更為扎實，材料與剛性上也有顯著提升，動力搭配的是新開發的2.5升自然進氣引擎，最大馬力為181匹，扭力峰值為245Nm，另外還有一具四缸搭配電動馬達的PHEV車型，尤其後者還具備四輪驅動功能，再搭配品牌自豪的S-AWC技術及多地形選擇模式，無論鋪裝道路的穩定性甚或崎嶇的越野地形的穿越能力都將大幅提升，以過去Outlander的訂價約落在90-115萬之間，在硬體大幅升級的狀況下價格勢必會有所調整，不過入門車型應有機會訂在本篇鎖定的百萬元上下，是否真能如猜測般準確，只能敲碗看看新車能否快點現身了。
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail大改款在去年四月的上海車展進行亞洲首演後，已可預測屆時導入國產化後的實際樣貌與配備配置，外觀上仍以V-Motion設計語彙作為主軸，不過水箱罩尺寸與過去有著明顯增長，另外改以分離式造型的頭燈也讓外型與家族成員Juke有著更深層的連結，由於底盤採用的是與Mitsubishi Outlander同樣的CMF-D 平台，因此車身輪廓比起現行款來的較為方正且寬大，尾燈造型則有些許Kicks與Juke兩款車的影子在，不過卻利用C型的LED燈條帶出多一分的現代感，但整體而言並不如車頭進化來的有感。
內裝最大改變就在於將現代車視為必備項目的數位儀表導入，另外中控螢幕也從過去鑲嵌在儀表台中央的方式獨立出來，同時還具備NissanConnect連線功能，Apple CarPlay與Android Auto功能已是基本，在可連網的狀態下透過專屬App可提前透過手機規劃路線並將導航地圖傳至車上，其他還有像是語音控制及網路收音機等功能讓整體的科技含量往上衝高，另外中央鞍座已不見明顯的排檔桿配置，取而代之的是短小簡潔的線傳排檔系統，招牌的四驅地形系統旋鈕則設計在後方，搭配上木質飾板的點綴更是有效提升車艙的視覺質感，主動安全系統在導入ProPILOT Assist之後也擁有Level 2的半自動駕駛能力，再加上10顆安全氣囊的環繞下能提供全方位的安全守護。
動力部分應會採用1.5升VC Turbo渦輪增壓引擎為亞洲首選，這具引擎具備可變壓縮比功能，能在不同駕駛環境下於8:1-14:1之間主動切換，無論在低速或高速狀態都能保有飽滿的力道表現，最大馬力輸出為204匹，扭力峰值為300 Nm，以一具1.5升引擎而言此數據可謂相當驚艷，搭配的變速箱是可模擬8速檔位的CVT系統，高規的四傳車型還具備五種駕駛模式，不同模式下可針對引擎、變速箱、油門、動態穩定系統、差速器等進行不同程度的調整，至於品牌最新的e-Power科技則可能會在後期導入，上市的時間有可能在年底前就會與國內消費者見面，售價依現行車款的價格帶推估，入門車型相當有機會落在110萬元內。
其他價格在百萬元左右的同級車還有Subaru Forester及去年推出大改款的Kia Sportage都屬於這個級距的強力對手，不過礙於本次專題的價格設定以百萬出頭就能買到的休旅車為基準，因此超過110萬元甚至以上的車款便暫不列入評比範圍，但若是能將預算再向上拉高些不僅能買到上述車款配備更好的等級，同時能選擇的品牌也更多，尤其在電動車價格逐漸拉近距離的世態看來，純燃油車已非現在購車的唯一考量，等燃油車與電動車的價格處於黃金交叉的那一刻到來再重新做個評比，相信會有更多樣的選擇讓消費者依不同的用車需求來做未來的購車參考。