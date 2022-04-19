主流戰爭 ─ 百萬級距中型SUV再次對決Kuga 180X vs CR-V vs Tucson L vs CX-5 20S vs RAV4 2.0

我是廣告 請繼續往下閱讀
中型SUV — SUV的濫觴
其實回顧二十餘年前，現正火紅各級距SUV的濫觴，在某種程度上正是由中型SUV所引起，還記得1997年跟隨日本小客車開放一同叩關的初代Toyota RAV4以及Honda CR-V吧？前者儘管由於當年品牌愛用者偏保守而銷量有限，直至十餘年前重新引進方才真正發光發熱，但後者則伴隨動感率性氛圍，甫推出便一舉於台灣車市突圍，其後更改以國產化設定，從此連年成為銷售寵兒，歷經五次改朝換代依舊獲得眾多車主支持。
也因這兩位大前輩披荊斬棘，自時空邁入21世紀，中型SUV於是穩站車壇顯學，時至今日，幾乎沒有任何品牌膽敢公然放棄這塊最大市場，但如何能在同質性越來越高的產品上找出刺激購買慾的新點子，則成為每間車廠迫切追尋的目標。
一切都因為Hyundai Tucson L
時序轉眼來到渾沌混亂的現在，相對安全而歲月靜好的台灣，中型SUV市場依舊一片殺聲震天，歸類國產陣營的Honda CR-V與Ford Kuga於2021年最終各自交出17402輛與13380輛年度成績，而隸屬進口陣營的Toyota RAV4以及Mazda CX-5則分別締造25162輛及5650輛的2021年度銷售表現，四大天王自此穩站中型SUV級距前排位置，本以為就此相安無事，不料去年底Hyundai Tucson L加入卻意外擾動一池春水，儘管截至目前銷售表現帳面數據不算過於搶眼2022年第一季僅得1284輛成績，但業內皆知全新Tucson L缺晶片狀況極其嚴重，若將欠單計入，甚至有機會衝擊Ford Kuga的霸業(不過其實Kuga本身同樣深受缺車之苦)。
Tucson L甫加入，級距常勝軍們是否優勢依舊？
而之所以Tucson L能夠豬羊變色一舉躍升至中型SUV白熱化戰區，扣除齊全的ADAS駕駛輔助系統以及各項配備外，大幅延伸軸距而來的寬闊空間特別是極度搶眼的造型設計絕對當仁不讓，我們都知道韓國出帥車已不算新聞，但這次Tucson L卻再利用設計團隊的巧手將一輛家庭休旅妝點得引人入勝實屬不易，截至目前，還真沒聽過幾個人覺得這車不好看的，按照多數人美感先決的消費慣性，因而獲得眾人青睞自然不讓人過度意外。
不過身為車媒終究得理性，感性面上的部分留待網友補足，但理性面的優劣勝負卻可透過數據與量測一五一十分析，當Tucson L加入戰局，原本級距內的巨頭們是否優勢依舊？又或是初生之犢一鳴驚人之餘還全方位制霸？「CARTURE 車勢文化」緊接而來的一系列專題報導將逐一告訴你...