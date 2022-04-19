▲ TSR 電動機車組別新黑馬 Ionex 首戰即首勝

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電動車組別考驗造車真功夫 Ionex 新馳上車隊憑實力征服全場
順應當前電動載具發展趨勢，TSR 機車錦標賽於 2019 年首度成立 EVS 速克達電動車組別，目標以賽事帶動台灣電動機車產業發展，因此在賽事規則上，針對參賽的電動機車需要是台灣本地市售車款並須經過嚴格的賽前檢驗，確保馬達、電池、前後懸吊型式、車架、電池位置等都須以原廠規格參加不可改裝，清楚說明車輛本質於賽事表現中的重要性。
以 Ionex S 系列為參賽賽車的「Ionex 新馳上車隊」，雖然在 2022 年賽事開幕站前火速成軍，但憑藉著 Ionex 車輛實力，與 56 號縱肇霖、48 號張家豪、60 號曾竣臨三位車手的精湛騎乘技術，在 4 月 17 日上午排位賽時就已經分別取得第 1、3、5 席次的排位成績。本次奪冠的 56 號縱肇霖在總數圈數中成功守住對手的猛烈攻勢，最終以第一順位通過終點線，為 Ionex 取得電動機車賽事史上首場冠軍獎盃！
Ionex 來勢洶洶 電車最速狂勝再戰 6/26
「Ionex 新馳上車隊」首次參賽就成功奪下冠軍獎盃，立刻成為 TSR 機車錦標賽的最大焦點，不僅眾家車隊與車手對於 Ionex S 系列的性能表現與整體設定大感興趣，更說明了 KYMCO 多年來的造車技術，於市售街道上與嚴苛的賽道上都禁得起重重考驗。