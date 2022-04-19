睡覺常被鬼壓？　恐是「甲狀腺毒性週期性麻痺症」作祟

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亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師徐維謙表示，「甲狀腺毒性週期性麻痹症」(Thyrotoxic periodic paralysis，簡稱TPP)根據研究，亞洲男性罹患此症的機率為8.7%-13%，大約占甲狀腺機能亢進病人的2%左右，有80%的病人在20-39歲時發病，主要症狀多為清醒狀態下，會感到肌肉全身無力，尤其近端肌肉跟下肢肌肉無力感更加明顯，部分病人出現肌肉疼痛症狀，持續發作數小時，通常是數週或數月發作一次，情況嚴重者可能每週發作。
夏季、秋季發生率高 運動過度、生活壓力易誘發
徐維謙主治醫師強調，一年當中以夏季、秋季的發生機率高，加上晚上或清晨期間，體內的兒茶酚胺的濃度較高，也較容易誘使疾病發作；此外，包括大量運動過後或者是攝取過多的高醣類食物、生活壓力、高鹽飲食及疾病感染等，也都有可能是促發因子。
預防發作 治療甲狀腺機能亢進為主
預防此病發作關鍵就在於治療甲狀腺機能亢進，徐維謙主治醫師說明，治療上會給予正式的抗甲狀腺亢進藥物(如methimazole 或 propylthiouracil) 及乙型阻斷劑(propranolol)，讓患者甲狀腺機能恢復正常，但除藥物治療、避免促發因子外，更要同步調整生活作息，一旦甲狀腺素恢復正常，甲狀腺毒性週期性麻痺症就不會再發生，但如果甲狀腺機能亢進持續復發，則甲狀腺毒性週期性麻痺症就有可能再發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53434
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