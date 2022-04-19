4/20 日本市場發表　Lexus 預告全新純電車系 RZ 將登場

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Lexus RZ 車系為 Lexus 首款採用 e-TNGA 電動車模組平台所打造的車款，與 Toyota bZ4x、Subaru Solterra 有濃厚的血緣，外觀上採取類跨界跑格的造型，車頭維持 Lexus 既有的家族化紡錘體式造型，保桿兩側使用了亮黑色的塗裝，營造出豐富的層次感受。頭燈同樣有著倒勾形的 LED 日行燈，加上細長的設計，整體視覺相當具有侵略性。
側面來看，B、C、D 柱採用隱藏式設計，營造出懸浮式車頂感受，車身前腰線從前葉子板上延伸至車身中部，配合前車門下方勾勒起來的線條，提供更加動感的效果；後腰線彎曲更加明顯，增進後葉子板的肌理感。此外，輪拱上也可以看到採用黑色的輪眉設計，搭配放射狀輪圈設計，展現濃厚的運動風格。車尾部分，配備近年新車常見的貫穿式 LED 燈組，並搭配車頂擾流翼與鴨尾設計，雙層的擾流設計也為帶來較為年輕的氣息。
內裝部分據先前曝光的照片顯示，其採用與 NX 車系相同的 Tazuna 全環繞駕駛座艙概念，以數位式儀表和導向駕駛人的多媒體觸控螢幕建構而成，同時也提供與 bZ4x 相同的平把式方向盤設計，刻意營造出前衛的未來感。
目前 Lexus 原廠未透露 RZ 車系的規格設定，不過根據外媒推測其有望比照 bZ4x 車系提供 2WD 前驅與 4WD 四驅兩種版本，依照先前在北美官網上公布的 RZ 450e 車型等級，其頂級車型最大馬力有望突破 300 匹之譜，另外還會結合 Direct4 電子四驅系統及電子線傳轉向系統等新科技，提供兼具舒適與性能的動能表現。
Lexus 原廠已預告將在美國、歐洲與中國大陸市場轉型為電動車品牌，並且將以 RZ 車系作為先鋒，逐步朝向碳中和的目標邁進。至於國內市場方面，總代理和泰汽車已率先在去年發表首款電動車 UX 300e，並且也將在今年 5 月推出 Toyota bZ4x 車系，若按照原廠策略發展，相信 RZ 車系也會很快與國內消費者見面。