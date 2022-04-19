最高 360kW 功率、支援 CCS1/CCS2 雙規格　U-POWER 電動車充電服務將在 5/31 正式營運

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旭電池科研股份有限公司 (U-POWER) 是由汽車網站《U-Car》所屬的旭傳科技股份有限公司投資設立，其超高速充電服務以業界最高標準為自我期許，提供最高 360kW 充電功率、液冷式充電槍、多數站點配置 1,250kW 電力、單站電力配置最高達 2,500kW 等特色，預計今年上半年會完成 15 個站點佈建，年底達到 25 個站點。
在硬體方面，U-POWER 充電站採用飛宏出品的充電樁，在理想狀態下搭配液冷式充電槍可發揮出 360kW 最大功率，而插座規格支援 CCS1 與 CCS2 兩種標準，因此可對應國內已導入或即將導入的的 Audi e-tron、BMW iX、Hyundai Ioniq 5、Jaguar I-Pace、Kia EV6、Mercedes EQC、Mercedes EQS、Porsche Taycan、Toyota bZ4X、Volvo XC40 Recharge、Volvo C40 Recharge 等 CCS1 車型，加上 2021 年第三季後的 Tesla CCS2 車型。
軟體方面，U-POWER 預計本月底開始展開試營運，消費者透過手機 App 加入會員並綁定信用卡，便可享有每度電新台幣 9 元的收費標準，非會員則可透過 App 或現場刷 QR Code 以網頁設定信用卡來進行充電，費率為每度新台幣 10 元。目前 U-POWER 也與 Hyundai 合作推出 Ioniq 5 及 Kona Electric 車主 2 年 6,000 度免費充電額度的充電卡優惠，該公司也規劃與更多車廠推出合作優惠方案。
U-POWER 陳鵬旭執行長表示，該公司核心團隊均為電動車重度使用者，在規劃服務之時，費時 1 年半累積超過 15 萬公里的電動車行駛經驗，因此包含站點選址、設備選擇、人機介面設計等均以電動車主角度思考，希望解決電動車主認為快速充電站不足、功率太低、插座規格不相容等「痛點」。
電動車近年來在國內市場逐漸多元，今年更陸續有多款新車導入，而消費者往往因考量充電便利性而影響入主意願，如今透過超高速充電服務的推出，使充電效率提昇，加上站點普及度的增加，預料可增加電動車的市場接受度。