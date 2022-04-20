台灣9座國家公園厚植綠能　蓄積下一波產業實力

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然而國家公園的意義，遠不只是提供遊憩場所。150年前，1872年，美國以黃石公園成立作為全球第一座國家公園，當時設立的3大精神包括保育、國家主權宣示及國家的驕傲。1972年6月，台灣也順應國際潮流，通過《國家公園法》 ，台灣第一座國家公園—墾丁國家公園誕生，今年正是50周年。
成立國家公園 中國慢半拍
國家公園學會理事長、台師大地理系教授王文誠說，台灣已成立9座國家公園，2011年因為有保育需求，又於高雄壽山成立面積較小的國家自然公園。「國家公園其實也是現代化國家的重要指標，」他舉例，中國雖為全球第2大經濟體，卻直到2013年才提出國家公園體制，2021年才公布首批國家公園名單，進行自然環境生態修復。
若把國家公園誕生的時間點放入歷史長河來看，全球工業化之後，每50~60年就會有一個經濟循環。150年前從工業化生產走向自動化，50年前則是從大量生產進入高科技，台灣就是在當時搭上了高科技的列車，引進積體電路，「下一波經濟動能會是綠能，將更彰顯國家公園的重要性。」
2021年底第26屆聯合國氣候大會（COP 26）提出《格拉斯哥氣候公約》，要求全球10年內減少碳排，各國領袖優先簽下《格拉斯哥領袖森林與土地利用宣言》，承諾至2030年前終止森林濫伐與土地流失，森林保育為優先處理議案。今年3月30日，國發會也公布台灣2050年淨零排放路徑規畫，是台灣有史以來針對因應氣候變遷最明確的宣示，也顯示政府要跟上全球腳步的決心。
王文誠指出，「回顧 COP 26的兩個重點結論，即生物多樣性和減碳，這兩件事都非國家公園不可；全球對碳費的要求會愈來愈嚴格，也必須靠國家公園發揮負碳功能，才能協助台灣產業達到國際標準。」研究指出，台灣森林覆蓋率約61%，覆蓋率是全球平均值兩倍，於世界排名第26，在亞洲國家排名第5，森林碳匯量有2100萬公噸，9座國家公園就是其中最大貢獻者。
生態觀光 台灣資源很多元
國家公園也為經濟發展帶來其他可能。王文誠認為，例如生態觀光，會是一個創新行業，台灣擁有赤道到北半球所有的植物，從自然資源角度來看，是地球上罕見的精采寶地，卻有許多資源都還沒盤點，在環境發展的角度上，還有很多發揮空間。
更珍貴的是，有別於多數國家為成立國家公園而驅逐當地居民，台灣國家公園和當地居民建立緊密的夥伴關係，例如墾丁國家公園內的社頂部落住民不再獵捕老鷹，而是融入公園成為生態解說員訴說自己居住地的故事，並推動友善耕作。雪霸、太魯閣也逐步和周邊居民合作，在玉山的山腳下，由玉山銀行和居民共同推廣有機稻作瓦拉米。
若以戰略經濟思維觀之，王文誠更建議，「政府應該把『保育』視為前瞻計畫的最後1哩路，因為保育做得好，經濟也會發展得好。」未來像北方4島（基隆嶼、彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼）若納入國家公園，不僅有宣示主權的意義，台灣的保育基地也可再擴大。