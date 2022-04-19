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15分鐘即可知是否腦損傷　中正大學研發感測晶片準確率100%

15分鐘即可知是否腦損傷　中正大學研發感測晶片準確率100%
15分鐘即可知是否腦損傷　中正大學研發感測晶片準確率100%

健康醫療網

2022-04-19 19:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】當一般人發生腦中風，或因車禍、跌倒撞擊腦部，大多需要花時間等待檢查結果，而傳統侵入式抽取腦脊髓液的檢測技術儘管成熟，卻難免讓人心生恐懼。中正大學奈米生物檢測科技研究中心團隊針對腦神經損傷，開發一套光纖式粒子電漿共振生物感測方法，只要抽取手臂的週邊血滴入晶片，15分鐘就能得到結果，且準確率達100%，不僅輔助醫生及早診斷腦出血，也能減輕病患心理負擔。

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腦中風、腦震盪、腦出血　初期難診斷

中正大學奈米生物檢測中心、化生系教授周禮君說，膠質纖維酸性蛋白（GFAP）主要存在於大腦、脊椎等中樞神經系統，而腦損傷會導致GFAP進入血液中。然而大腦存在著防火牆般的血腦屏障，除了阻擋外來物侵略大腦，也讓GFAP需要較長時間才會滲透到人體血液中且濃度極低，因此腦中風、腦震盪、腦出血等疾病較難在初期被診斷出來。

光纖式粒子電漿共振技術　準確率高達100%

周禮君教授表示，傳統檢查方式主要透過電腦斷層、核磁共振或抽取腦脊髓液，不僅耗時，醫院設備費用也動輒千萬，且透過腰椎穿刺採集腦脊髓液的侵入式手術更增加病患擔憂。

而團隊利用光纖式粒子電漿共振技術，開發一套檢測方法，取名為「FONLISA」。只要將檢體滴進晶片進行反應，就會顯示腦損傷生物標記GFAP的濃度；這項技術除了成本低廉，也將血液檢體混合奈米金，提高檢測靈敏度，只要15分鐘就能得到結果，準確率高達100%。

技轉國內廠商　盼能普及嘉惠民眾

目前中正「FONLISA」技術已發表於國際期刊《生物感測器與生物電子學（BiosensorsandBioelectronics）》，並技轉國內廠商，期盼未來發展可攜式、低成本的感測器，並普及至一般診所，更加便利民眾。

中正校方表示，腦科學是最近十年興起的議題，而近期周禮君將研究主力放在腦神經疾病，除了腦損傷，也針對阿茲海默症進行相關研究。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53425

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