生命被迫按下「暫停」　年輕乳癌友結婚、生育都成問題

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年輕病友協會理事長，同時也是台灣規模最大年輕乳癌社團—花漾女孩GOGOGO創辦人潘怡伶表示，自己罹癌時32歲，雖當時已有許多乳癌相關協會與基金會，也舉辦不少乳癌病友關懷活動及衛教講座，「但有關年輕病友的資訊，仍為相對少數」。
可能有些人會認為，同樣都是罹患乳癌，患者年紀長幼影響生活的層面應當相差無幾，然而事實上，年輕病友不僅接受治療時，要考慮的方向不同，面對疾病的觀念也可能有落差。舉例來說，多數乳癌病友都經歷過手術治療，但在2、30歲的花漾年華患病，有的人可能未婚、有些甚至還沒有對象，當身邊同齡友人都打扮得漂漂亮亮約會、談戀愛，與此同時，病友卻只能日日與自己身上因手術造成的明顯疤痕，或像男兒身一般的身材共存，「一再被提醒生病的現實」，此時更容易陷入自卑、憂鬱等負面情緒中。
所幸有賴醫療技術的進步，現在許多病友為了「不凸顯自己曾得過乳癌」這件事，會於乳房局部、全切除手術後選擇進行乳房完整重建；然而，仍有部分年長病友持反對意見，潘怡伶坦言，自己就曾被指責，「生病就該有生病的樣子」，當下其實更顯無助，她想：「假使就連遭遇同樣困境的病友都無法理解我，究竟我的歸屬在哪裡？ 」
治療與生計雙面夾擊 成經濟沉重負擔
除了心理層面影響之外，治療所帶來的經濟壓力，也常常成為壓垮年輕病友的最後一根稻草。潘怡伶指出，雖近年來乳癌治療，健保給付的條件相較過去已鬆綁許多，但仍有部分藥物需要自費，因此，有些年輕病友必須一邊工作，才能勉強應付「治療與生計雙面夾擊」的困境。再加上家中多半上有老、下有小，因蠟燭多頭燒而感到心力交瘁的病友更是不在少數。
潘怡伶感慨分享，曾遇過一名年輕病友於乳癌一期確診，本來，多數乳癌若能及時介入仍有高機率可獲得良好成效，應可算是不幸中的大幸，但該名病友卻因付不起自費的標靶醫藥費，而說出「希望自己病情能再嚴重一點，好讓她能夠去申請健保給付」這類的話語，讓人聽了不勝唏噓。
同樣背景、相似難題 年輕病友在抗癌路上結伴同行
一開始，潘怡伶藉由撰寫部落格文章來釋放自己患病的壓力，並將回診時醫師的叮嚀與提醒寫成文字，分享給其他也需要的病友，一段時間過後她發現，原來與自己有相似際遇的年輕病友並不在少數，也因此促進了台灣年輕病友協會與年輕乳癌社團「花漾女孩GOGOGO」的成立。
▲年輕病友協會理事長暨台灣規模最大年輕乳癌社團—花漾女孩GOGOGO創辦人潘怡伶，於活動中分享自身抗病經歷
▲花漾女孩GOGOGO講座，讓年輕病友心中疑惑得有所解
潘怡伶表示，有些年輕病友放棄治療，其實是因為對癌症治療本身有太多不必要的想像與擔憂。以化療為例，病友治療前害怕會有大量難以耐受的副作用；治療後若無出現副作用，又會擔心是不是「效力不好」。由此可知，對於疾病，病友的內心常常是極度敏感，然而即便是再好的朋友或家人，也不一定能感同身受癌症所帶來的恐懼與壓力，此時若能匯集有經驗的人，在旁給予實質上的建議，有助於讓抗病之路顯得不那麼孤單。
圖片來源/台灣年輕病友協會理事長潘怡伶提供
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53438
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