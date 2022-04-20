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智慧進階的初階豪華車 BMW 220i Active Tourer Luxury 試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-20 01:25:40

BMW 2 Series Active Tourer 自推出以實用的機能性與靈活的空間變化成為許多消費者進階豪華品牌的首選，多年來持續在動力系統、配備等細節不斷的精進保持競爭力，一直在市場中有著持穩的銷量表現。

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新在哪裡?
●第二代大改款車型
●內、外觀悉數重新設計
●採直列三缸引擎，導入48V 輕油電高校複合動力系統，提供額外 19hp 動力輔助加速
●導入更完善的 BMW Personal CoPilot 智能駕駛輔助
●首度搭載 AR 擴增實境導航，能在中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面

經過 8 年的等待，BMW 原廠於 2021 年 10 月正式發表代號 U06 的第 2 代大改款 2 Series Active Tourer，總代理汎德很快地於國內啟動預售活動，並於今年 3 月正式發表，僅導入 220i 單一動力，提供 220i (172 萬)、220i Luxury (189 萬) 兩款車型等級。

在格局方面，第 2 代 BMW 2 Series Active Tourer 同樣維持標準 5 人座休旅型式設計，至於 7 人座 2 Series Gran Tourer 原廠尚未有推出大改款的計畫，因此第二代車型將以 5 人座 Active Tourer 為銷售主力，整體規格設定和市場定位同樣直指市場定位相仿的 Mercedes-Benz B-Class。

首先從外觀方面，全新 2 Series Active Tourer 依舊保持相當熟悉的輪廓，但細部造型悉數重新設計，在車頭導入相當醒目的 BMW 雙腎型水箱罩，且造型更為纖細的 LED 頭燈為全車系標準配備，並含有彎道照明輔助、無眩光矩陣式遠光燈、高速公路多光束模式等功能。車身尺碼方面，大改款車型雖然維持一樣的 2,670mm 軸距表現，但車身尺碼相比前代車長增加 32mm、車寬加寬 24mm、車高加高 21mm，營造出較寬闊的姿態，增大的尺碼同時也反應於車室空間上。

與前代車型相比， 第 2 代 BMW 2 Series Active Tourer 的 A 柱更為流線，側窗造型更加修長，同時門把手也與車身齊平，纖細的 C 柱亦強化了動感特質。尺碼方面，長寬高分別是 4,386 x 1,824 x 1,576mm，軸距則為 2,670mm。
尾門採用多層次的平行線條堆砌出寬闊的視覺感，LED 尾燈組也加入 L 形導光條，並採燻黑燈殼設計。此外，排氣尾管全數隱藏於下方，在任何車型上都看不見。
國內引進的 220i 車型悉數標配智慧 LED 頭燈含 Glare-free 光型變化，具備主動轉向照明、自動調整照射光型與主動式遠光燈等機能。
本次試駕的 220i Luxury 為本次引進較高階的車型，外觀上較一般標準車型搭載 Luxury Line 風格套件，分別在水箱護罩中採用霧銀銀色直柵處理，保桿兩側則以銀色飾條搭配、車尾也同樣有貫穿的銀色飾條點綴，並標準搭載 17 吋 V 輻式 833 型輪圈組，不過本次試駕車則額外升級選配 19 吋 Individual 多幅式鋁圈，增添動感魅力。

放大尺寸的八角形雙腎型水箱護罩使整體輪廓更俐落，大幅提升視覺衝擊感。
本次試駕車升級選配 19 吋 Individual 多幅式鋁圈。
車門把手採用與車身切齊的設計。
LED 尾燈組加入 L 形導光條，表面採用燻黑燈殼處理。
車型銘牌移動至尾門下方。
第 2 代 BMW 2 Series Active Tourer 是 BMW 品牌首款燃油車型採用全新 iDrive 8.0 介面的車系。
來到車內，大刀闊斧鋪陳令人耳目一新，加入許多來自 BMW iX 的設計概念，導入相當纖薄的曲面式 10.25 吋、10.7 吋雙螢幕設計，同時中央鞍座採用懸浮設計，並將排檔座整合其中，大量減少傳統物理按鍵。全新的 iDrive 8.0 介面為 BMW 品牌首款燃油車型首見，將諸多的車輛功能整合於系統當中，看似相當新潮，但其實要多花費時間熟悉相關功能的位置與操作方法。扶手下方則有一處開放式置物空間，並設有大尺寸杯架和全新設計的智慧手機插槽，在此處的駕駛或前排乘客可以清楚看到手機螢幕，並且可以透過無線充電板進行充電。

方向盤採用三幅式造型，使用真皮質包覆，握感表現佳。內部功能鍵直接以黑色塑料，觸感略顯普通，左側為智慧巡航、定速及限速開關；右側為儀表介面操控、音響及通話系統。
配備機能部分，220i 全車系標配 Sensatec 皮質儀表臺 / 座椅、雙前座電動椅含駕駛座記憶功能、手機無線充電、環艙氣氛燈組，本次試駕 Luxruy 車型則升級配備雙前座跑車座椅，整體包覆性更佳優異。另外也加入尤加利木紋飾板與鏡片式全彩 HUD 車況抬頭顯示器。

抬頭顯示器未採用投影式設計，但內部可顯示車輛基本狀態資訊與導航、測速照相距離提醒，幫助駕駛視線專注於車輛前方範圍。
iDrive 8.0 使用介面利用幾何圖形建構出更前衛的視覺體驗。
方向盤右側的按鍵可操控儀表板與抬頭顯示器的顯示內容。
iDrive 8.0 取消空調介面實體按鍵，改以透過螢幕系統來控制操作。
冷氣出風口改以上下兩層的橫置設計。
懸浮設計中央鞍座整合排檔座與扶手，功能按鍵也使用幾何造型排列而成，像是引擎啟閉鍵、排檔撥桿、駐車燈等，而電子手煞車則兼顧 P 檔功能。
扶手下方則有一處開放式置物空間，並設有大尺寸杯架。
中央扶手打開後有一處相當淺的置物空間，基本上只能放置鑰匙、筆等小物品。
前座有兩組 USB Type C 插孔。
頭燈開關布局更加簡潔，最左側為頭燈設定快捷鍵，按下後可直接開啟中央螢幕的設定介面，可進行更細部的設定，中間按鍵為頭燈設為 Auto 狀態、最右側則是開啟後霧燈。
雙前座採用 Sensatec 皮質電動調整座椅，皆可調整腿部支撐延伸程度，加上較高的乘坐姿點，成坐起來式也相當開闊。另外本試駕車額外選配電動腰靠與按摩功能，更增添乘坐舒適度。
後座具備可調式空間管理系統為選配功能，選配價為 1.9 萬，可進行前後滑移 13 公分，椅背擁有多段式調整傾斜，並可進行 40/20/40 分離傾倒提昇載物容量。
後座空調出風口同樣保留下來，幾何的造型上更增添視覺風采。
本試駕車選配全景電動天窗，選配價為 7.9 萬。
harman / kardon 音響系統選配價 3.9 萬。
行李廂開口較前代更加寬大，尾門配有電動起閉機能。透過 40/20/40 分離可傾倒後座椅背，行李廂容積可從原先 415L 擴充至 1,405L。
在安全科技方面，220i 全車系搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，不過 220i Luxury 則有更加完整 5AU 進階駕駛輔助機能，如全速域 ACC 主動車距定速控制速域升級可在 0~210 公里之間作動，並有相同作動時速範圍的 Level 2 主動車道維持輔助，以及車側防撞輔助、前方車流警示等科技。另外 220i Luxury 車型還首次新增 AR 擴增實境導航，可於中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過即時的圖像標示在接下來車輛即將轉往的實景圖上，給予駕駛更多的信心與便利性。

220i Luxury 有著完整 5AU 進階駕駛輔助機能，包含可在 0~210 公里之間作動全速域 ACC 主動車距定速控制與 Level 2 主動車道維持輔助，但車距控制只能透過中央觸控螢幕介面選單來設定，並非透過方向盤來操作，缺乏操作上的直覺度。
大改款 2 Series Active Tourer 在國內目前僅有 220i 單一動力編成，搭載代號 B38 的 1.5 升 TwinPower Turbo 直列 3 缸汽油渦輪引擎與全新 48V 複合動力，可創造出 170 匹的最大綜效馬力輸出。
動力方面，大改款 2 Series Active Tourer 在國內目前僅有 220i 單一動力編成，搭載代號 B38 的 1.5 升 TwinPower Turbo 直列 3 缸汽油渦輪引擎，具有品牌首見的缸內直噴與進氣岐管噴射構成的雙噴射系統，引擎本體擁有 156 匹與 240 牛頓米的最大動力輸出。本次新更導入新世代的 48V 複合動力，從過去的 BSG 皮帶式、改為 ISG ( Integrated Starter-Generator ) 整合式啟動馬達發電機系統，將啟動馬達發電機整合於變速箱之中，可於全油門急加速時提供額外 19hp 馬力輔助並降低渦輪遲滯，當車輛行駛速度低於 15km/h 或車輛處於 EcoPro 與 Comfort 動態行車模式且車速介於 25km/h 至 160km/h 區間，鬆開油門便會關閉引擎轉為慣性滑行。

實際駕馭上，新款 220i Active Tourer 整體動力表現雖不及前代搭載 4 缸渦輪引擎來的出色，但藉由 48V 複合動力的加持，低速起步時有接近於純電車的俐落感，隨著速度提升後系統便會主動銜接引擎來維持動力輸出。稍微大腳油門灌下，此時會稍微感受到 3 缸引擎先天的抖動感，不過保持與車流相當的速度穩定行駛，藉由 7 速 Steptronic 雙離合器自手排變速箱適時提供合適的檔位，還是能保有一定水準內的運轉精緻度與性能表現。

底盤與懸吊上， 2 Series Active Tourer 的前懸吊採用麥花臣，後懸吊採用獨立連桿設計，轉向系統設定方向盤意外地輕手，但仍保有歐系車一貫靈敏度，整體來說操控上以舒適性為主，更朝向日常代步與家庭共遊的取向靠攏。當然若對於追求操控感受的買家，也不會太過失望，高速行駛時穩定性佳，變換車道的晃動抑制情形良好，加上 19 吋胎圈的加持，亦保留相當清晰的路感回饋。

值得一提的是，第 2 代 2 Series Active Tourer 換上 FAAR 後在隔音工程方面有顯著的進步，從輪拱傳遞至座艙的胎噪聲較以往消弭不少，抑制引擎高速運轉聲也有一定的水準之內，以初階豪華車款來說，證明原廠開發團隊確實下了不少工夫。

總結來說，雖然第 2 代 BMW 2 Active Tourer 在外型輪廓上與過往相差不大，但是經過仔細體驗之後確實能夠完整感受到大改款的進化，無論是在外觀細節、空間機能與科技配備等方面都有顯著的革新，相信面對同級對手 B-Class 一點也不絲毫遜色。當然在享受更前衛科技的配備同時，iDrive 8.0 將車輛大量功能整合於觸控螢幕介面當中，對於習慣傳統介面買家來說，缺乏直覺的操作確實是需要花費更多時間熟悉。不過整體而言 2 Active Tourer 所展現的競爭力是否能夠化為實際的銷售成長動能，這個答案想必是相當令人期待的。

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