智慧進階的初階豪華車 BMW 220i Active Tourer Luxury 試駕

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●第二代大改款車型
●內、外觀悉數重新設計
●採直列三缸引擎，導入48V 輕油電高校複合動力系統，提供額外 19hp 動力輔助加速
●導入更完善的 BMW Personal CoPilot 智能駕駛輔助
●首度搭載 AR 擴增實境導航，能在中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面
經過 8 年的等待，BMW 原廠於 2021 年 10 月正式發表代號 U06 的第 2 代大改款 2 Series Active Tourer，總代理汎德很快地於國內啟動預售活動，並於今年 3 月正式發表，僅導入 220i 單一動力，提供 220i (172 萬)、220i Luxury (189 萬) 兩款車型等級。
在格局方面，第 2 代 BMW 2 Series Active Tourer 同樣維持標準 5 人座休旅型式設計，至於 7 人座 2 Series Gran Tourer 原廠尚未有推出大改款的計畫，因此第二代車型將以 5 人座 Active Tourer 為銷售主力，整體規格設定和市場定位同樣直指市場定位相仿的 Mercedes-Benz B-Class。
首先從外觀方面，全新 2 Series Active Tourer 依舊保持相當熟悉的輪廓，但細部造型悉數重新設計，在車頭導入相當醒目的 BMW 雙腎型水箱罩，且造型更為纖細的 LED 頭燈為全車系標準配備，並含有彎道照明輔助、無眩光矩陣式遠光燈、高速公路多光束模式等功能。車身尺碼方面，大改款車型雖然維持一樣的 2,670mm 軸距表現，但車身尺碼相比前代車長增加 32mm、車寬加寬 24mm、車高加高 21mm，營造出較寬闊的姿態，增大的尺碼同時也反應於車室空間上。
與前代車型相比， 第 2 代 BMW 2 Series Active Tourer 的 A 柱更為流線，側窗造型更加修長，同時門把手也與車身齊平，纖細的 C 柱亦強化了動感特質。尺碼方面，長寬高分別是 4,386 x 1,824 x 1,576mm，軸距則為 2,670mm。
尾門採用多層次的平行線條堆砌出寬闊的視覺感，LED 尾燈組也加入 L 形導光條，並採燻黑燈殼設計。此外，排氣尾管全數隱藏於下方，在任何車型上都看不見。
國內引進的 220i 車型悉數標配智慧 LED 頭燈含 Glare-free 光型變化，具備主動轉向照明、自動調整照射光型與主動式遠光燈等機能。本次試駕的 220i Luxury 為本次引進較高階的車型，外觀上較一般標準車型搭載 Luxury Line 風格套件，分別在水箱護罩中採用霧銀銀色直柵處理，保桿兩側則以銀色飾條搭配、車尾也同樣有貫穿的銀色飾條點綴，並標準搭載 17 吋 V 輻式 833 型輪圈組，不過本次試駕車則額外升級選配 19 吋 Individual 多幅式鋁圈，增添動感魅力。
放大尺寸的八角形雙腎型水箱護罩使整體輪廓更俐落，大幅提升視覺衝擊感。
本次試駕車升級選配 19 吋 Individual 多幅式鋁圈。
車門把手採用與車身切齊的設計。
LED 尾燈組加入 L 形導光條，表面採用燻黑燈殼處理。
車型銘牌移動至尾門下方。
第 2 代 BMW 2 Series Active Tourer 是 BMW 品牌首款燃油車型採用全新 iDrive 8.0 介面的車系。來到車內，大刀闊斧鋪陳令人耳目一新，加入許多來自 BMW iX 的設計概念，導入相當纖薄的曲面式 10.25 吋、10.7 吋雙螢幕設計，同時中央鞍座採用懸浮設計，並將排檔座整合其中，大量減少傳統物理按鍵。全新的 iDrive 8.0 介面為 BMW 品牌首款燃油車型首見，將諸多的車輛功能整合於系統當中，看似相當新潮，但其實要多花費時間熟悉相關功能的位置與操作方法。扶手下方則有一處開放式置物空間，並設有大尺寸杯架和全新設計的智慧手機插槽，在此處的駕駛或前排乘客可以清楚看到手機螢幕，並且可以透過無線充電板進行充電。
方向盤採用三幅式造型，使用真皮質包覆，握感表現佳。內部功能鍵直接以黑色塑料，觸感略顯普通，左側為智慧巡航、定速及限速開關；右側為儀表介面操控、音響及通話系統。配備機能部分，220i 全車系標配 Sensatec 皮質儀表臺 / 座椅、雙前座電動椅含駕駛座記憶功能、手機無線充電、環艙氣氛燈組，本次試駕 Luxruy 車型則升級配備雙前座跑車座椅，整體包覆性更佳優異。另外也加入尤加利木紋飾板與鏡片式全彩 HUD 車況抬頭顯示器。
抬頭顯示器未採用投影式設計，但內部可顯示車輛基本狀態資訊與導航、測速照相距離提醒，幫助駕駛視線專注於車輛前方範圍。
iDrive 8.0 使用介面利用幾何圖形建構出更前衛的視覺體驗。
方向盤右側的按鍵可操控儀表板與抬頭顯示器的顯示內容。
iDrive 8.0 取消空調介面實體按鍵，改以透過螢幕系統來控制操作。
冷氣出風口改以上下兩層的橫置設計。
懸浮設計中央鞍座整合排檔座與扶手，功能按鍵也使用幾何造型排列而成，像是引擎啟閉鍵、排檔撥桿、駐車燈等，而電子手煞車則兼顧 P 檔功能。
扶手下方則有一處開放式置物空間，並設有大尺寸杯架。
中央扶手打開後有一處相當淺的置物空間，基本上只能放置鑰匙、筆等小物品。
前座有兩組 USB Type C 插孔。
頭燈開關布局更加簡潔，最左側為頭燈設定快捷鍵，按下後可直接開啟中央螢幕的設定介面，可進行更細部的設定，中間按鍵為頭燈設為 Auto 狀態、最右側則是開啟後霧燈。
雙前座採用 Sensatec 皮質電動調整座椅，皆可調整腿部支撐延伸程度，加上較高的乘坐姿點，成坐起來式也相當開闊。另外本試駕車額外選配電動腰靠與按摩功能，更增添乘坐舒適度。
後座具備可調式空間管理系統為選配功能，選配價為 1.9 萬，可進行前後滑移 13 公分，椅背擁有多段式調整傾斜，並可進行 40/20/40 分離傾倒提昇載物容量。
後座空調出風口同樣保留下來，幾何的造型上更增添視覺風采。
本試駕車選配全景電動天窗，選配價為 7.9 萬。
harman / kardon 音響系統選配價 3.9 萬。
行李廂開口較前代更加寬大，尾門配有電動起閉機能。透過 40/20/40 分離可傾倒後座椅背，行李廂容積可從原先 415L 擴充至 1,405L。在安全科技方面，220i 全車系搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，不過 220i Luxury 則有更加完整 5AU 進階駕駛輔助機能，如全速域 ACC 主動車距定速控制速域升級可在 0~210 公里之間作動，並有相同作動時速範圍的 Level 2 主動車道維持輔助，以及車側防撞輔助、前方車流警示等科技。另外 220i Luxury 車型還首次新增 AR 擴增實境導航，可於中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過即時的圖像標示在接下來車輛即將轉往的實景圖上，給予駕駛更多的信心與便利性。
220i Luxury 有著完整 5AU 進階駕駛輔助機能，包含可在 0~210 公里之間作動全速域 ACC 主動車距定速控制與 Level 2 主動車道維持輔助，但車距控制只能透過中央觸控螢幕介面選單來設定，並非透過方向盤來操作，缺乏操作上的直覺度。
大改款 2 Series Active Tourer 在國內目前僅有 220i 單一動力編成，搭載代號 B38 的 1.5 升 TwinPower Turbo 直列 3 缸汽油渦輪引擎與全新 48V 複合動力，可創造出 170 匹的最大綜效馬力輸出。動力方面，大改款 2 Series Active Tourer 在國內目前僅有 220i 單一動力編成，搭載代號 B38 的 1.5 升 TwinPower Turbo 直列 3 缸汽油渦輪引擎，具有品牌首見的缸內直噴與進氣岐管噴射構成的雙噴射系統，引擎本體擁有 156 匹與 240 牛頓米的最大動力輸出。本次新更導入新世代的 48V 複合動力，從過去的 BSG 皮帶式、改為 ISG ( Integrated Starter-Generator ) 整合式啟動馬達發電機系統，將啟動馬達發電機整合於變速箱之中，可於全油門急加速時提供額外 19hp 馬力輔助並降低渦輪遲滯，當車輛行駛速度低於 15km/h 或車輛處於 EcoPro 與 Comfort 動態行車模式且車速介於 25km/h 至 160km/h 區間，鬆開油門便會關閉引擎轉為慣性滑行。
實際駕馭上，新款 220i Active Tourer 整體動力表現雖不及前代搭載 4 缸渦輪引擎來的出色，但藉由 48V 複合動力的加持，低速起步時有接近於純電車的俐落感，隨著速度提升後系統便會主動銜接引擎來維持動力輸出。稍微大腳油門灌下，此時會稍微感受到 3 缸引擎先天的抖動感，不過保持與車流相當的速度穩定行駛，藉由 7 速 Steptronic 雙離合器自手排變速箱適時提供合適的檔位，還是能保有一定水準內的運轉精緻度與性能表現。
底盤與懸吊上， 2 Series Active Tourer 的前懸吊採用麥花臣，後懸吊採用獨立連桿設計，轉向系統設定方向盤意外地輕手，但仍保有歐系車一貫靈敏度，整體來說操控上以舒適性為主，更朝向日常代步與家庭共遊的取向靠攏。當然若對於追求操控感受的買家，也不會太過失望，高速行駛時穩定性佳，變換車道的晃動抑制情形良好，加上 19 吋胎圈的加持，亦保留相當清晰的路感回饋。
值得一提的是，第 2 代 2 Series Active Tourer 換上 FAAR 後在隔音工程方面有顯著的進步，從輪拱傳遞至座艙的胎噪聲較以往消弭不少，抑制引擎高速運轉聲也有一定的水準之內，以初階豪華車款來說，證明原廠開發團隊確實下了不少工夫。
總結來說，雖然第 2 代 BMW 2 Active Tourer 在外型輪廓上與過往相差不大，但是經過仔細體驗之後確實能夠完整感受到大改款的進化，無論是在外觀細節、空間機能與科技配備等方面都有顯著的革新，相信面對同級對手 B-Class 一點也不絲毫遜色。當然在享受更前衛科技的配備同時，iDrive 8.0 將車輛大量功能整合於觸控螢幕介面當中，對於習慣傳統介面買家來說，缺乏直覺的操作確實是需要花費更多時間熟悉。不過整體而言 2 Active Tourer 所展現的競爭力是否能夠化為實際的銷售成長動能，這個答案想必是相當令人期待的。