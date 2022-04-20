富邦人壽跨海邀請日本權威　共倡台灣失智照護對策

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日本失智權威分享活耀老化新觀念 帶領台灣民眾走向老樂時代
富邦人壽與商業周刊於2022年4月26日（二）下午15:30~17:30，共同主辦「日本連線2022：反轉失智 老樂時代─健康趨勢線上論壇」，中華民國老人福利推動聯盟、台灣失智症協會為活動公益夥伴，由日本失智領域權威長谷川嘉哉醫師進行主題專講，亦邀集嘉義大林慈濟醫院失智症中心曹汶龍主任、永和耕莘醫院神經內科方識欽主任、台灣失智症協會徐文俊理事長、中華民國老人福利推動聯盟張淑卿秘書長等國內多位醫師專家，共倡台灣失智照護對策。
日本失智領域權威長谷川嘉哉醫師，畢業於名古屋市立大學醫學部，每個月診療一千名失智症患者，是日本首屈一指的失智症專科醫生，累積多年診療實務經驗與研究，他認為生活有許多行為與預防失智症關聯密切，並提出牙齒護理觀點，其認為正確的口腔清潔技巧能防止大腦老化，降低罹患失智、心血管疾病和糖尿病，且咀嚼能大範圍地活化大腦、刺激腦部，同樣也能預防腦部和整體健康退化。
富邦人壽陳姿瑛部長表示，失智症已是社會安全議題，應該要有更多專家的實務建議和多元化觀點，才能找出符合國情的照護對策，因此富邦人壽跨海邀請鄰近國家日本的失智症權威─長谷川嘉哉醫師，越洋連線與台灣醫師和公益團體意見領袖共同對談，期盼汲取日本經驗、借鏡國際觀點，引領台灣走向友善且共融的社會。
逾六成受訪者忽視生活潛在危險因子 工作壓力為失智風險重中之重
失智症未必只出現在高齡族群，65歲以下的年輕型失智症比例近年也逐漸提高，此次調查顯示，近四成(38.2%)受訪者認為失智症是高齡銀髮長輩專屬，不過也有超過35%比例清楚理解失智症與年紀無關。現代人生活節奏緊湊、步調加快，逾六成(61.1%)受訪者生活中都出現潛在的失智症危險因子，包括工作壓力大(34.6%)、生活型態不正常(21.8%)、新陳代謝異常(15.7%)、營養不良(13.3%)等，值得關注的是，受疫情影響有一成(10.1%)受訪者人際關係不佳，提高了罹患失智症的風險。
服用保健品預防失智錯誤認知比例提高 國人失智症預防知識須強化
隨著國人持續關注失智症議題，其預防資訊的接收也更加多元且頻繁，調查發現對於失智症預防多數具備正確認知，高達87.8%受訪者認為，每週規律運動保持健康體魄是最佳的預防方法，其次為參加社交活動多與人接觸，比例為79.6%；不過仍有46%受訪者是以「服用保健食品」來預防失智症發生，此比例較三年前(2019年)提高近一成(9.3%)，顯示民眾的失智症正確預防知識須持續強化。
生活中還有哪些你我容易忽視的失智症預防與照護觀念？「日本連線2022：反轉失智 老樂時代─健康趨勢線上論壇」集結台日多位醫師與專家深入剖析與分享，機會難得，歡迎大眾免費報名參加。富邦人壽長期以「預防、協尋、支持、知識傳遞」為失智高齡關懷主軸，持續支持推廣失智走失協尋手鍊，與全台相關診科醫師合作確診送手鍊服務，2021全年幫助逾1,600名病友於確診第一時間啟動照護機制，亦積極導入失智照護科技協作，攜手新北市政府推廣智能定位手錶，積極營造全齡守護失智的社會環境。