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搭載 Level 4 科技的純電 MPV 概念車　Audi urbansphere concept 正式登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-20 11:25:40



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Audi 日前發表 sphere 系列概念車的第三款作品 urbansphere concept，預覽未來的都會 MPV 設計風格。

Audi urbansphere concept
Audi urbansphere concept
urbansphere concept 為 Audi 因應當代都會繁忙生活而開發的概念車型，車長達到 5,510mm，車寬達 2,010mm。在搭載 Level 4 自動駕駛輔助科技的前提下，提供人們專屬空間，其外觀具備長軸距、短前懸的設計語彙，車頭將八角型的 Singleframe 演化為可對外溝通的「Audi Light Canvas 燈光畫布」，帶來包括 Warning 警示、Acceleration 加速中及Turn indicator 轉向指示等信號的動態燈光效果，車頭上方左右兩側照明設計呼應四環 Logo 圓圈交疊的部分，如眼睛瞳孔的「Audi Eyes」，可自動偵測適應交通狀況、環境、甚至乘客的情緒，於日間行車燈啟動時，像虹膜般調整燈光的聚焦程度。車側配置對開式車門，開門後可見到光影迎賓紅毯，車尾同樣配置進行溝通的燈光科技。

Audi urbansphere concept
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內裝方面，urbansphere concept 的車艙採用柔和米色、灰色及綠色調系搭配永續材料製作，座椅為三排 6 人座設定，車門扶手面板的控制介面可藉由觸控方式調整座椅，傾斜角度最高達到 60 度，也可旋轉為交談模式，所有座位均配置獨立影音系統，支援語音、手勢及眼球追蹤等控制方式，雙排座椅中央設置可升降收折的透明 OLED 「cinema screen劇院銀幕」，還可搭配位於兩側車門扶手的 VR 眼鏡，此外車內更導入壓力偵測模式，可透過臉部掃描及語音分析來評估乘客感受，進而提供個性化放鬆建議或啟動冥想應用程式等功能，在車內還可預訂晚餐、線上購物，自動駕駛前往家中接載乘客及獨立完成找尋停車位與充電等任務，甚至可無縫接軌播放乘員上車前正在聽的音樂或觀看的影片，Audi 也規劃提供夠多車主專屬個性化活動。因應 Level 4 科技，一旦啟動自動駕駛後，方向盤、踏板及儀表板等裝置將自動收折隱藏。

Audi urbansphere concept
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動力配置方面，urbansphere concept 採用 Premium Platform Electric 電動平台打造，導入 800V 電能系統，可支援最高 270kW 充電功率，前後軸各配置電動馬達來構成 e-quattro 智慧型四輪傳動，可輸出 295kW 最大功率及 690Nm 峰值扭力，搭配 120kWh 電池模組之下，在 WLTP 測試標準中擁有 750 公里的續航里程，底盤也搭載 Audi adaptive air suspension 主動式氣壓懸吊。

Audi urbansphere concept
Audi urbansphere concept
Audi 在去年 (2021) 先後推出 skysphere 及 grandsphere 兩款以 -sphere 字根 (範圍、領域、球等意義) 作為車名結尾的概念車，其中 skysphere 屬於雙門跑車，grandsphere 則為四門房車，至於本次推出的 urbansphere，展現新世代休旅樣貌，可作為未來該廠車款發展的參考。

Audi urbansphere concept
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