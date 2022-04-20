迎接未來電動趨勢　台北國際汽機車零配件展 & 台北國際車用電子展正式開幕 !

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此次 Taipei AMPA 經濟部政務次長陳正祺、外貿協會董事長黃志芳及電電公會理事長李詩欽皆出席開幕典禮，共同為全球第四大的汽配國際專業實體展揭開序幕。本屆展覽主題迎合了全球汽車產業「C.A.S.E-車聯網、自駕、共享、電動」市場趨勢，展出電動車「電池、電驅、電控」三大核心的最新技術與產品。主辦單位表示，搭配已在 4/11 啟動的 AMPA DigitalGo 線上平台，同步串聯線上、線下展覽，預計能吸引全球超過 60 國逾 1,500 名國際參觀者，其中包含來自日本、美國、中國、新加坡、印尼的指標買主；而四天的實體展覽也預計將吸引國內外產官學研等專業人士到場參觀。
主辦單位外貿協會董事長黃志芳表示，汽車產業正面對百年來轉型的關鍵時刻，隨著國際淨零碳排政策的制定，也帶動了電動車產業的蓬勃發展，而台灣深厚的 ICT 及 IoT 整合能力及完整的汽配供應鏈，具備引領全球智慧移動廠商建構產業生態鏈的強大潛力，此次 Taipei AMPA 展便是展示各家技術最好的舞台。今年 Taipei AMPA 除了聚焦電動車產業鏈之外，亦展出未來智慧車輛集半導體、面板、資通電產業大成的車用資訊娛樂系統 (IVI System)，匯集台灣跨產業的研發生產能力。
Taipei AMPA 此次的指標廠商包括「南晃」、「彰茂」、「陽旻」、「台灣易格斯」；另電動車及智慧運輸展區將展出特斯拉供應鏈「大亞電線電纜」、「健和興端子」、「本土」、「和勤精機」、「致茂電子」；車聯網協會也集結 10 家業者籌組「車聯網主題館」，以及台灣車輛移動研發聯盟主題館等。
Taipei AMPA 及 Autotronics Taipei 於 4/20 至 4/23 展出，除業者可於展期間上網預約登記入場參觀，一般民眾亦可於展覽最後一天購票入場觀展；更多展覽即時資訊請至官網查詢 (https://www.taipeiampa.com.tw/)