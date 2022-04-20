純電旗艦休旅　Mercedes EQS SUV 正式發表

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外觀方面，EQS SUV 在車頭部分延續 EQ 家族的 Black Panel 黑色面板搭配橫貫 LED 導光條，頭燈具備多光束智慧型數位設計，車側配置無接縫門把手，足踏 20~22 吋鋁合金輪圈，輪拱施以黑色處理，風阻係數最低達到 0.20Cd，車尾將牌照框設置於保險桿中，尾門中央以橫貫式 LED 點綴。尺碼部分，EQS SUV 的車身尺碼長寬高分別是 5,125x1,959x1,718 (mm)，軸距則為 3,210mm。
內裝方面，EQS SUV 內部提供雙排 5 人座或三排 7 人座選項，前座導入橫向長度達到 141 公分的 MBUX Hyperscreen 螢幕，支援 8 核心 CPU 與 24GB RAM 的 MBUX 多媒體系統及數位化操作介面，出風口採用渦輪葉片造型設計，中央鞍座以大量廠徽圖案點綴，車內還搭載 No.6 MOOD 香氛套件、NEOTEX 材質飾板、ENERGIZING COMFORT 舒活套件、多區恆溫空調 (5 人座四區、7 人座五區)、後座娛樂系統及全景電動天窗等。置物表現部分，5 人座車型的行李廂容積可在 645~2,100 公升間變化，7 人座車型則為 565~2,020 公升。
動力配置方面，EQS SUV 提供搭載後軸馬達的 EQS 450+ 與搭載前後軸雙馬達的 EQS 450 4MATIC 及 EQS 580 4MATIC，其中 EQS 450+ 可輸出 265kW 最大功率及 568Nm 峰值扭力，WLTP 最高續航里程為 536~660 公里；EQS 450 4MATIC 可輸出 265kW 最大功率及 800Nm 峰值扭力，WLTP 最高續航里程為 507~613 公里；EQS 580 4MATIC 則可輸出 400kW 最大功率及 858Nm 峰值扭力，WLTP 最高續航里程為 507~613 公里，全車系採用 396V 電力架構，鋰電池容量為 107.8kWh，支援最高 200kW DC 充電。
底盤方面，EQS SUV 採用 EVA2 純電動模組化平台打造，搭載 AIRMATIC 氣壓懸吊系統，在 OFFROAD 越野模式下可抬升車高 25mm，直到車速超過 70km/h 便會降回正常高度，後軸標準配置主動轉向功能，最高可轉 10 度，車速 50km/h 內採用與前輪舵角反向轉動，50km/h 以上則為同向轉動。
EQS SUV 將在美國 Tuscaloosa 工廠製造，該工廠自 1997 年以來都是專門生產旗下大型 SUV 車款 (ML、GLE、GLE Coupé 及 GLS 車系)，不過隨著品牌電動化的策略，未來也將轉型生產電動 SUV，進一步完成品牌轉型電動化的目標。