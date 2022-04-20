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純電旗艦休旅　Mercedes EQS SUV 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-20 14:25:40



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Mercedes-Benz 日前發表 EQS SUV 純電動休旅車，提供 EQS 450+、EQS 450 4MATIC 及 EQS 580 4MATIC 共 3 款車型選擇。

Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
外觀方面，EQS SUV 在車頭部分延續 EQ 家族的 Black Panel 黑色面板搭配橫貫 LED 導光條，頭燈具備多光束智慧型數位設計，車側配置無接縫門把手，足踏 20~22 吋鋁合金輪圈，輪拱施以黑色處理，風阻係數最低達到 0.20Cd，車尾將牌照框設置於保險桿中，尾門中央以橫貫式 LED 點綴。尺碼部分，EQS SUV 的車身尺碼長寬高分別是 5,125x1,959x1,718 (mm)，軸距則為 3,210mm。

Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
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內裝方面，EQS SUV 內部提供雙排 5 人座或三排 7 人座選項，前座導入橫向長度達到 141 公分的 MBUX Hyperscreen 螢幕，支援 8 核心 CPU 與 24GB RAM 的 MBUX 多媒體系統及數位化操作介面，出風口採用渦輪葉片造型設計，中央鞍座以大量廠徽圖案點綴，車內還搭載 No.6 MOOD 香氛套件、NEOTEX 材質飾板、ENERGIZING COMFORT 舒活套件、多區恆溫空調 (5 人座四區、7 人座五區)、後座娛樂系統及全景電動天窗等。置物表現部分，5 人座車型的行李廂容積可在 645~2,100 公升間變化，7 人座車型則為 565~2,020 公升。 

Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
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Mercedes EQS SUV
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Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
動力配置方面，EQS SUV 提供搭載後軸馬達的 EQS 450+ 與搭載前後軸雙馬達的 EQS 450 4MATIC 及 EQS 580 4MATIC，其中 EQS 450+ 可輸出 265kW 最大功率及 568Nm 峰值扭力，WLTP 最高續航里程為 536~660 公里；EQS 450 4MATIC 可輸出 265kW 最大功率及 800Nm 峰值扭力，WLTP 最高續航里程為 507~613 公里；EQS 580 4MATIC 則可輸出 400kW 最大功率及 858Nm 峰值扭力，WLTP 最高續航里程為 507~613 公里，全車系採用 396V 電力架構，鋰電池容量為 107.8kWh，支援最高 200kW DC 充電。

Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
底盤方面，EQS SUV 採用 EVA2 純電動模組化平台打造，搭載 AIRMATIC 氣壓懸吊系統，在 OFFROAD 越野模式下可抬升車高 25mm，直到車速超過 70km/h 便會降回正常高度，後軸標準配置主動轉向功能，最高可轉 10 度，車速 50km/h 內採用與前輪舵角反向轉動，50km/h 以上則為同向轉動。

Mercedes EQS SUV
Mercedes EQS SUV
EQS SUV 將在美國 Tuscaloosa 工廠製造，該工廠自 1997 年以來都是專門生產旗下大型 SUV 車款 (ML、GLE、GLE Coupé 及 GLS 車系)，不過隨著品牌電動化的策略，未來也將轉型生產電動 SUV，進一步完成品牌轉型電動化的目標。

Mercedes EQS SUV
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