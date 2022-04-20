展示 18 項技術研究成果　經濟部技術處 mTARC 聯盟主題館於台北國際汽車零配件與車用電子展開幕

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經濟部技術處邱求慧處長 (圖左四) 協同 mTARC 聯盟代表及技轉合作廠商共同展出 18 項車輛領域科技專案成果。本次展出的 18 項展品當中，亮點展品中包含「駕駛輔助 Level 3 整合技術」、「整車線傳控制器」、「電動車鋁合金散熱器」等作品，其中 mTARC 台灣車輛移動研發聯盟已促成車輛中心與美國 OPTIMAL 集團技術合作，創立「優車智能股份有限公司」，並完成第一階段新台幣 1.6 億以上的台美合作自駕投資案，同時駕駛輔助 Level 3 整合技術已獲得美國電動商用車廠 OPTIMAL-EV 認可，預計可帶動台灣 ADAS 及、自駕系統產業供應鏈發展，協助台灣廠商從零組件、系統到整車搭載，邁進國際 OEM 供應體系。
優車智能股份有限公司所開發的駕駛輔助 Level 3 整合技術整合了 ACC、AEB、LKS、LFS，能針對行車環境之障礙物、交通標線/號誌偵測，整合整車線控底盤技術，實現 Level 3 等級駕駛輔助。另外由工研院自主研發的新一代整車線傳控制器，從 2021 年至今已試量產製造及獲得巴士業者 1,100 套訂單，包含 MIH 與國內 2 家交通部核定具自主設計資格的大客車製造廠，並搭載於MIH (鴻華先進) Model T、中興電動巴士等，將協助整合國產電動車供應鏈。
由工研院自主研發的新一代整車線傳控制器已搭載於 MIH (鴻華先進) Model T、中興電動巴士等車款上。根據全球汽車產業市場 (marklines) 資料顯示，2021 年全球電動車銷量達 650 萬輛，全球車輛電子市場高達 3,600 億美元，台灣預估擁有新台幣 3,000 億元的產值，預估 2025 年產值可望達到 6,000 億元。而著眼於未來車輛的電子技術發展趨勢，mTARC 台灣車輛移動研發聯盟集結 7 大法人與 2 家業者所成立，在科技專案挹注資源支持下，自 2008 年起已累積超過千件自駕與電動車的專利，遍布美國、德國、日本、台灣、中國大陸等國家，已授權專利廠商達 230 家，總計 350 件以上。而經濟部技術處更將在未來 5 年內投入約新台幣 7 億元來建置下一世代車電的測試驗證能量，幫助國內廠商打入全球供應鏈，掌握未來移動產業潮流。
KENDA STS 智能輪胎系統，此產品架構在 TPMS 既有功能基礎上新增輪胎磨損預警功能，並且透過建大獨家的專利演算法，能夠針對輪胎震動的特性進行解析轉換成行駛里程，因此除了可提供胎壓與胎溫的基本資訊外，更可進一步提供輪胎磨損程度與里程資訊。