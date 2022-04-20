插電式油電 V6 後驅躍馬　Ferrari 296 GTS 正式亮相

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296 GTS 在外觀部分與 296 GTB 的差異在於 A 柱自標準黑色塗裝改為可選擇車身同色烤漆的樣式，此外則是車頂採用電動向後收摺設計，在車速 45km/h 內可進行啟閉，原廠宣稱費時 14 秒可完成。至於其他造型細節則維持相同樣貌，車頭配置大面積的進氣口，頭燈為流線型淚滴狀，車門把手採用隱藏式設計，後葉子板設有通風口，座艙後方採用 Kamm tail 設計，重現經典的垂直後擋風玻璃造型，尾部配置與保險桿融合的主動式後擾流板，LED 尾燈與黑色線條結合，排氣管採用中置設計，保險桿下方設有大型擴散器。
內裝方面，296 GTS 與 296 GTB 同樣採用全數位化座艙，將液晶顯示幕嵌入於儀錶台中，兩側配置電容式觸控按鍵整合多項行車功能，而乘客側也配置了顯示螢幕，座椅加入凹槽設計來呼應儀錶台的線條，線傳排檔撥桿造型致敬過去的狗腿式排檔設計，門板中央的圓形浮雕部分呈現菱形勺狀，揚聲器捨棄金屬材質改為與中控台同色的熱塑外殼。
動力配置方面，296 GTS 與 296 GTB 採用相同的 F163 系列之夾角 120 度的 2,992cc V6 汽油引擎，渦輪增壓安裝於 V 型結構內，搭配後置電動馬達、7.45kWh 的電池模組、8 速雙離合器變速箱及 TMA 交替管理執行器，構成插電式油電複合系統，於 8,000rpm 時可輸出 830cv (約 818hp) 最大綜效馬力，於 6,250rpm 時可輸出 740Nm 峰值扭力，也具備 MGU-K 動能回收系統可提供 315Nm 峰值扭力，即便車重較 296 GTB 多出 70 公斤來到 1,540 公斤，原廠宣稱 296 GTS 仍可與 296 GTB 同樣需時 2.9 秒完成 0-100km/h 加速，0-200km/h 加速則慢 0.3 秒為 7.6 秒，極速同為 330km/h，純電狀態極速為 135km/h，續航里程為 25 公里。
底盤方面，296 GTB 擁有 6w-CDS (6-way Chassis Dynamic Sensor) 六向底盤動態感測器、ABS evo 牽引力控制和分配系統、eTC 電子牽引力控制系統、eManettino 動力輸出選擇按鍵、線控煞車系統、空氣導流卡鉗、eDiff 電子差速器、FDE 2.0 動態強化系統、SCM-Frs 磁流變懸吊系統及電子助力轉向系統，前後輪配胎規格分別是 245/35ZR20 及 305/35ZR20，車身配重為前 40.5% 後 59.5%，前後煞車碟盤尺寸分別是 398x223x38 及 360x233x32 (mm)，自 200km/h 煞停需 107 公尺，相較於 F8 Tributo 縮短 8.8%，煞車穩定性則提升約 24%。
Ferrari 自 Dino 246 GTS 停產後，旗下長時間無搭載 V6 引擎的敞蓬車型，近年來受到環保法規的影響，必須透過動力系統電能化的方式來因應，讓這樣的設定在插電式油電系統的導入後重新問世，且在多重賽道科技的加持下，帶來遜於過去甚至更強悍的性能表現，值得期待後續的發展。