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插電式油電 V6 後驅躍馬　Ferrari 296 GTS 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-20 15:25:40



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Ferrari 繼去年 (2021) 6 月發表旗下雙座後中置 V6 引擎配置之 Berlinetta 車型的最新作品 296 GTB 後，近日發表其硬頂敞蓬版本 296 GTS。

Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
296 GTS 在外觀部分與 296 GTB 的差異在於 A 柱自標準黑色塗裝改為可選擇車身同色烤漆的樣式，此外則是車頂採用電動向後收摺設計，在車速 45km/h 內可進行啟閉，原廠宣稱費時 14 秒可完成。至於其他造型細節則維持相同樣貌，車頭配置大面積的進氣口，頭燈為流線型淚滴狀，車門把手採用隱藏式設計，後葉子板設有通風口，座艙後方採用 Kamm tail 設計，重現經典的垂直後擋風玻璃造型，尾部配置與保險桿融合的主動式後擾流板，LED 尾燈與黑色線條結合，排氣管採用中置設計，保險桿下方設有大型擴散器。

Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
內裝方面，296 GTS 與 296 GTB 同樣採用全數位化座艙，將液晶顯示幕嵌入於儀錶台中，兩側配置電容式觸控按鍵整合多項行車功能，而乘客側也配置了顯示螢幕，座椅加入凹槽設計來呼應儀錶台的線條，線傳排檔撥桿造型致敬過去的狗腿式排檔設計，門板中央的圓形浮雕部分呈現菱形勺狀，揚聲器捨棄金屬材質改為與中控台同色的熱塑外殼。

Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
動力配置方面，296 GTS 與 296 GTB 採用相同的 F163 系列之夾角 120 度的 2,992cc V6 汽油引擎，渦輪增壓安裝於 V 型結構內，搭配後置電動馬達、7.45kWh 的電池模組、8 速雙離合器變速箱及 TMA 交替管理執行器，構成插電式油電複合系統，於 8,000rpm 時可輸出 830cv (約 818hp)  最大綜效馬力，於 6,250rpm 時可輸出 740Nm 峰值扭力，也具備 MGU-K 動能回收系統可提供 315Nm 峰值扭力，即便車重較 296 GTB 多出 70 公斤來到 1,540 公斤，原廠宣稱 296 GTS 仍可與 296 GTB 同樣需時 2.9 秒完成 0-100km/h 加速，0-200km/h 加速則慢 0.3 秒為 7.6 秒，極速同為 330km/h，純電狀態極速為 135km/h，續航里程為 25 公里。

Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
底盤方面，296 GTB 擁有 6w-CDS (6-way Chassis Dynamic Sensor) 六向底盤動態感測器、ABS evo 牽引力控制和分配系統、eTC 電子牽引力控制系統、eManettino 動力輸出選擇按鍵、線控煞車系統、空氣導流卡鉗、eDiff 電子差速器、FDE 2.0 動態強化系統、SCM-Frs 磁流變懸吊系統及電子助力轉向系統，前後輪配胎規格分別是 245/35ZR20 及 305/35ZR20，車身配重為前 40.5% 後 59.5%，前後煞車碟盤尺寸分別是  398x223x38 及 360x233x32 (mm)，自 200km/h 煞停需 107 公尺，相較於 F8 Tributo 縮短 8.8%，煞車穩定性則提升約 24%。

Ferrari 296 GTS
Ferrari 296 GTS
Ferrari 自 Dino 246 GTS 停產後，旗下長時間無搭載 V6 引擎的敞蓬車型，近年來受到環保法規的影響，必須透過動力系統電能化的方式來因應，讓這樣的設定在插電式油電系統的導入後重新問世，且在多重賽道科技的加持下，帶來遜於過去甚至更強悍的性能表現，值得期待後續的發展。

Ferrari 296 GTS
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