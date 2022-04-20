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汽車影音平台 / 行車紀錄器、機車盲點與配件　凱銳光電展現世界級技術研發能量

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-20 15:25:40

長年經營車用電子產品的凱銳光電 (Jet Opto) 今日 (4/20) 選在本屆 2022 AMPA 台北國際車用電子展展出近兩年開發的產品，讓更多潛在客戶看到並了解該公司的技術研發能量。

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凱銳光電 (Jet Opto) 這次展出內容涵蓋針對歐、美及日本市場研發的產品，其中歐洲市場凱銳光電已深耕多年，旗下新車影音平台產品甚至成為大型車廠的供應鏈，為目前 Volkswagen 集團的 Tier 1 一階供應商。另外凱銳光電也是目前全球唯二與 Amazon 合作車用 Fire OS 的廠商，凱銳光電所開發的 Fire OS 更具便利性，可快速在車內觀賞 Amazon Prime 或者各類型的線上影音內容。

此次凱瑞光電也展出針對日本市場開發的智慧型行車紀錄器，相較於市面上只有錄影存檔的行車紀錄器，此新產品能與車載系統進行不同的通訊協定界接，加入 ADAS 功能，還具有無線傳輸功能，可即時下載影像顯示至行車紀錄器上的螢幕當中。

除了自主開發的產品之外，凱銳光電亦引進歐洲第一大品牌 NEXTBASE 行車紀錄器，供應於台灣與東南亞市場。針對摩托車市場，凱銳光電旗下 Vigorplus 團隊也有多項自主開發的售後配件產品，包含 Gogoro 系列、Monster 手機架及 Hive BSM 機車專用盲點偵測系統，其中 Monster 手機架已成為台灣 Yamaha 原廠官方的選配精品。另外 Vigorplus 自 2020 年開始投入 Vespa 精品領域，擁有 Module Hook 多功能支架、Beetle 腳踏置物架、Coccinella 油箱蓋等系列產品。

凱銳光電旗下 Vigorplus 團隊擁有多項自主開發的售後配件產品，其中 Monster 手機架已成為台灣 Yamaha 原廠官方的選配精品。
Hive BSM 機車專用盲點偵測系統。

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