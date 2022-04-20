▲ LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店多元豐富活動即日展開

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為了讓更多喜愛 Lexus 車迷體驗電動化車款之全新動力與駕馭樂趣，即日起至 2022 年 5/8 以品牌概念店作為活動地點，只要於專屬網站線上預約，就能試駕 UX 300e(BEV)、NX 450h+(PHEV) 與 NX 350h(HEV) 三款話題車款。
攜手人氣甜點「creammm.t」及「正面奶酥」 進駐品牌概念店
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店在 2022 年 4 月將推出網路人氣甜點，包括僅限網路訂購的排隊名店「creammm.t」檸檬塔 4/29 起於概念店開賣，特選檸檬與法國限定奶油組合成的酸甜口感，聯名單顆包裝每日限量販售；以及 2021 年底在概念店期間限定並造成轟動的「正面奶酥」即日起好評回歸，「經典奶酥原味」外更加入新口味「腹黑可可」，可現場享用最療癒的美味甜品，甜點控們千萬別錯過。
專業銷售人員現場駐點 完善車款介紹服務
為滿足信義區人潮對 Electrified 相關車款的詢問及需求，2022 年 5 月起專業銷售人員將於週五至週日期間正式駐點品牌概念店，提供完善的車款介紹服務，讓大眾能更熟悉 Lexus 包含電動車(BEV)、油電複合車(HEV) 及插電式油電複合車(PHEV)等多元動力選擇，滿足對電動化車款的認識。
品牌概念店 Music Concert 粉絲專頁直播零距離 如同 Lexus Electrified 多元且豐富的品牌精神，概念店自 2021 年開幕以來推出包含風格講座、手作體驗以及周末限定 Music Night 等全新型態活動。2022 年 4 月起，每月打造一場次與現場零距離的 Music Concert，即使無法到場也能透過概念店粉絲專頁直播享受音樂饗宴，首場邀請實力女聲李芷婷、李欣庭與李以樂共同演出，為 Music Concert 注入滿滿熱力。
LEXUS 與 VERSE 聯名出品《MY WAY Together》主題講座
Lexus 與文化媒體 Verse 聯名打造 PODCAST 節目《MY WAY》，定期於品牌概念店舉辦實體講座《MY WAY Together》，邀請不同來賓傳遞文化的信念與熱情，4 月講者為獨立音樂歌手黃玠，分享「創作歌手的登台之路」，開放報名參加，報名即享店內飲品一杯及聯名帆布提袋一只。
展望未來，Lexus 在追求進步的道路上並無止步，持續朝提供多元電動化動力邁進，致力提供車主駕馭樂趣的同時，也將竭盡所能推動環境永續，並努力擴大電動化車款陣容，延續 Experience Amazing 的品牌精神。
【LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店】展出期間：即日起~2023 年 5 月 31展示地址：110 台北市信義區松壽路 18 號 1F營業電話：(02)2722-7003營業時間：週日-週四 11:00-22:00、週五-週六 11:00-22:30LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店官網：https://www.lexus.com.tw/electrifiedspace/LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店粉絲團：https://reurl.cc/YObkrX※疫情期間，品牌概念店彈性調整營業時間，請您提前電洽品牌概念店確認營業狀況。※現場僅提供刷卡付費，任何一家發卡銀行所發行之 VISA、MasterCard、JCB、銀聯接可。同時接受 Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Hami Pay 及台灣 Pay 等支付方式。