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展出多種平台系統的整合成果　公信電子於 2022 AMPA 台北車用電子展推出三大主題

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-20 16:25:40

深耕電動車產業多年的公信電子於本屆 2022 AMPA 台北車用電子展當中，展出三大主題，包含「5G 電動巴士智慧駕駛座艙」，「大型車八大項預警輔助系統」，以及「模擬平台整合系統」，讓前來的參觀者或潛在客戶體驗到電動車所帶來的智慧科技感受。

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公信電子多年來持續透過與專業廠商進行深度整合的合作，從車載系統、BCM (車身控制器) 延伸到電動車所需的動力系統，主要涵蓋四電系統 (電子、電池、電機、電控)中的電子與電控，以及 VCU (整車控制器)、底盤系統等整合。

在 5G 電動巴士智慧駕駛座艙主題當中，公信電子表示該系統是一種中控互動是智能儀表，可即時將車輛系統資訊傳送至人機介面顯示螢幕，只要系統偵測到異常資訊時，會立即將問題點顯示於儀表上，即時警示駕駛員做處理，同時行車資訊的訊息也會同步傳遞至雲端的監控平台上，以利後續的車輛管理。

另外在模擬平台整合系統主題部分，公信電子以平台車的方式呈現其在電動車上的研發技術與系統整合的成果，所有零組件強調 100% 台灣國產製造，可供參觀者直接體驗數位儀表、AR HUD、電子線傳排檔、資訊整合娛樂系統等技術。

在八大主動預警輔助系統方面，則整合包含行車視野環景輔助、胎壓偵測、數位行車紀錄器、前方碰撞警示輔助、車道偏移警示、盲點警示、疲勞偵測、酒精鎖等輔助系統，並將所有資訊整合在單一介面設計中。同時具有 GPS 以及 4G 網路通訊功能，內建導航系統可提供最新的道路資訊，也可將車輛的行駛資訊傳送至雲端監控平台當中。

公信電子在汽車電子產品方面已深耕多年，從這次展出的成果技術來看不難看出該公司有深厚的技術實力，預計可以吸引到有需求的客戶進行更深入的潛在合作。

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