▲ 是真電車還是偽電車？用你升級的「電腦」來審視一番！

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時序拉回 1995 年，在全球車壇重要性不言可喻的東京車展中，車壇巨人豐田在舞台上揭幕了名為 Prius Concept 這輛概念車，當台下觀眾仍對油電車的未來抱持質疑時，殊不知 Prius 就此改變世界、成為最暢銷的油電專門車代表；2009 年 Nissan 推出以 Tiida 為基礎所衍發的 EV-11 電動原型車，並在同年 8 月推出量產版本 Leaf，如今 Leaf 成為全球最快達成 40 萬輛銷售的暢銷電動車；2003 年創立的 Tesla 電動車品牌，自 2016 年發表了Model 3 之後，短短不到 5 年的成績就取代 Leaf 成為全球最暢銷電動汽車。
別以為在電動載具的世界舞台，只有歐美列強大展身手的機會，其實台灣也佔有一席之地。2011 年，Gogoro 於台灣正式設立，2015 年美國 CES 消費電子展上，首款推出的 Smartscooter 電動機車與 Gogoro Network 電池交換網路大放光芒，向全球展現台灣於未來電動兩輪載具的無限創意與行動力。短短幾年內，Gogoro 與其所組成的 PBGN 聯盟不僅成為台灣最暢銷的電動機車品牌，更就此改變油車盤據許久的市場板塊，一度曾達到近兩成市佔率，讓電動機車在台灣不再是新奇的事物，而是已經走入你我生活中不可或缺的夥伴。
面對電動新世代 你我思考與評斷能力也要同步進化
雖然哲學家黑格爾曾經說過，人類從歷史中學到的唯一教訓，就是沒有從歷史中吸取任何教訓（？）但從上述的歷史發展中，我們可以得到鐵一般的事實：電動車時代完全到來的這一天，已經遠比我們想像的快。在很多人措手不及之下，電動車不分四輪與兩輪，不僅是新車展示間中不可或缺的存在，更早已是你我身邊龐大的存在。這時候的你，除了躬逢其盛，也需要與時俱進，從「油腦」轉變成「電腦」！
這所稱的「電腦」，並非人手一台的 3C 工具，而是我們對於電動交通載具的評斷能力，也須與時俱進，需要從「油」思考轉變成以「電」來思考。
除了從創立就捨棄油車，以打造電動車款為主要目標的 Tesla 與 Gogoro 以外，其餘許多傳統車廠，一開始加入電動戰局，都是抱持「姑且一試」、「且戰且走」的心態，因此起初所推出的電動車款，都是傳統「油改電」的研發態度，台灣市場中也有不少這樣的例子。由於傳統油車與電車的架構差異，當油改電時，你仍可以發現到雖然美其名是電動車，但在整體車格佈局、引擎室空間等邏輯，仍停留在油車階段，與完全以電車思考而發展的電動車有所不同，畢竟當佔有相當大體積的引擎、變速箱與油箱，改成體積縮小許多的電動馬達、電池組之後，不僅重新改變了汽車設計的邏輯，也重新改變了車身機件空間的比例佈局。
所以在「標準」的純電動車上可以發現幾個特色，如更大的前後行李廂、平整的車內底板、更簡單的車內控台佈局等。此點轉換成兩輪機車亦同，除了驅動系統的轉變所帶來的車體架構變化以外，「控制核心」與「控制邏輯」的轉變，更是「油腦」轉變成「電腦」的關鍵。
新世代電車設計邏輯 SSmartcore 智駕電控核心技術可作代表
最佳的例子，莫過於是先前 Gogoro 所發表的 SuperSport 車系，搭載全新的 SSmartcore 智駕電控核心技術。要討論此技術優勢之前，要先講解一下過去所習慣的車輛設計，包含油門、煞車、儀表板、燈組、電力系統的控制，通通整合之後交由 ECU 電子控制器來個別控制。若是早期的電動車，ECU 運算後還要再交由 MCU 馬達控制器來掌控動力中樞，ECU 就像車上的大腦一樣負責所有主要系統的操作。但就像人類大腦一樣，同時忙起來到不可開交時，就會有時間差的延遲；但 SSmartcore 智駕電控核心技術立基於多年的電動車開發基礎，發現可以把油門與煞車的控制，拉出獨立路徑跳過 ECU，直接由 MCU 來控制，不與其他燈組與電力系統共用，這時候包含前進、倒車油門控制、煞車系統的操控信號，可直接由 MCU 來控制，對於騎士的優點就是反應更快，不再擔心 ECU 的卡頓，可靠度也同步提升。
再舉一個優點，由於安全科技的發展與消費者安全意識抬頭，TCS 循跡防滑系統已成為許多兩輪機車的標準配備，如果以過去動力系統>>ECU>>MCU的控制路徑，當輪胎打滑情形發生，TCS 系統會發出命令告知 ECU，ECU 就會再發出訊息告知 MCU 來調整動力，但若動力系統直接由 MCU 來控制的話，縮短了路徑，TCS 的反應將更快，且會減少介入時的唐突感，靈敏度的提升，也就是主動安全的提升。
油門與煞車系統直接由 MCU 控制的好處，也包含定速巡航模式的搭載，且因 MCU 的快速控制優勢，讓定速系統作動時「維持速度」的效率更好，面對上下坡時不會發生像過去先降速或增速後再回復至設定速度的缺點，定速速率不會受到坡度影響，實現更準確的定速系統真價值。
此外，少了直接對於油門與煞車系統的控制，ECU 此時有著更多餘裕的運算空間，SSmartcore 智駕電控核心技術同時更提升 ECU 的等級與速度，包含運算能力、內部快閃記憶體、靜態隨機處理記憶體全數提升，藍牙也升級至5.0版，控制器區域網路數量同步增加，可以提供更好的硬體連接性與周邊擴充性。
提及擴充性，與 SSmartcore 智駕電控核心技術同步發表的「LTE 智慧遠端聯網服務」，也是新世代電動車該具備的能力。在萬物聯網的世代，透過 LTE 智慧遠端聯網服務與 Gogoro APP 的整合操作，車主隨時隨地不分距離，都可遠端控制車輛，包含車輛傾倒示警、車輛上鎖 / 解鎖、開啟車廂、車輛位置查詢與提示等功能都可使用。此外，線上選購、線上升級功能，也是未來電動車款該具備的能力，上述的TCS系統就可讓 Gogoro 車主註「購車後再選配」，自行透過線上商店自主購買再升級啟用，打開手機或電腦迅速操作，自己愛車升級就是這麼簡單。
評斷電動載具良窳 「電腦」審視可知答案
立基於電動馬達特性，重新改變車輛設計邏輯，實現過去油車所難以達到的控制速度、控制方式、自行升級功能等，是新世代電動車該具備的造車態度。對於消費者而言，也是同步該具備對於電動車評斷良窳的能力。簡而言之，2022 年的當下，我們不該再抱持著過去油轉電的傳統「油腦」來思考，而是該升級成最新的「電腦」思維，來去評斷車廠的造車技術、電動車款的技術含量與等級了。你知道你買的電動機車是油轉電的半成品，還是早已轉換成未來電動機車思維的新世代科技？用你剛升級的「電腦」審視，相信答案就會出來囉！
註：限定車款，詳細資訊請至Gogoro官網了解。