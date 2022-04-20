雙電動馬達、DIRECT4 電子四驅技術　全新 Lexus RZ 450e 正式登場

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在外觀上，Lexus RZ 就如先前公布的概念車相同，外觀上採取類跨界跑格的造型，車頭維持 Lexus 既有的家族化紡錘體式造型，保桿兩側使用了亮黑色的塗裝，並可選擇雙色塗裝，包含水箱罩、引擎蓋與車頂都為同色設計。頭燈同樣有著倒勾形的 LED 日行燈，加上細長的設計，整體視覺相當具有侵略性。尺碼部分，車身長寬高分別是 4,805mm x 1,895mm x 1,635mm，軸距達 2,850mm。
側面來看，B、C、D 柱採用隱藏式設計，營造出懸浮式車頂感受，車身前腰線從前葉子板上延伸至車身中部，配合前車門下方勾勒起來的線條，提供更加動感的效果；後腰線彎曲更加明顯，增進後葉子板的肌理感。此外，輪拱上也可以看到採用黑色的輪眉設計，搭配放射狀輪圈設計，展現濃厚的運動風格。車尾部分，配備近年新車常見的貫穿式 LED 燈組，並搭配車頂擾流翼與鴨尾設計，雙層的擾流設計也為帶來較為年輕的氣息。
內裝部分採用與 NX 車系相同的 Tazuna 全環繞駕駛座艙概念，以數位式儀表和導向駕駛人的多媒體觸控螢幕建構而成，最大配備 14 吋觸控螢幕，可支援 OTA 線上更新與手機 Apple CarPlay、Android Auto 等功能，中央鞍座則採全新的電子換檔模組，按鍵式車門開關也與 NX 相同。
值得一提的是，Lexus RZ 採用全新 Steer by Wire 可變比電子線控轉向系統，造型獨特的方向盤擁有正負約 150°的轉向角，當 LTA 車道循跡系統啟用時，同樣提供溫和的轉向感和平穩的車輛動態。駕駛輔助系統方面，RZ 配備最新的 LSS+ 3.0，提供基礎的 Level 2 等級的駕駛輔助功能。
動力方面，目前原廠僅公布 RZ 450e 單一車型，採用前後獨立雙馬達系統，前馬達機最大功率為 150kW、後馬達最大功率則為 80kW，配備 71.4kWh 電池，經 J-WLTC 模式約有 450 公里的續航表現。全新的 DIRECT4 電子動態四驅系統則能根據車輛輪速、油門踏板和方向盤轉向角度所收集的訊息來更精準地控制前後輪的動力分配，分配比例在 0:100 到 100: 0之間，並會隨時在車輛加、減速、過彎時改變比例。
Lexus 原廠已預告將在美國、歐洲與中國大陸市場轉型為電動車品牌，並且將以 RZ 車系作為先鋒，逐步朝向碳中和的目標邁進。至於國內市場方面，總代理和泰汽車已率先在去年發表首款電動車 UX 300e，並且也將在今年 5 月推出 Toyota bZ4x 車系，按照原廠策略發展，相信 RZ 車系也會很快與國內消費者見面。