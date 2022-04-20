新婚剛滿三月罹癌　病友：時刻擔心疾病復發比化療更可怕

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▲年紀輕輕的潘怡伶，確診乳癌後即開始一連串的治療，新婚的喜悅瞬間像被潑了一桶大冷水，為了進行治療，工作、日常生活都得被迫停擺
癌症治療時零生產力 需靠親友幫助心理也成負擔
曾有人將人生比喻為一場馬拉松，在跑道上有人跑得快、有人跑得慢，然而，潘怡伶形容，罹患重大傷病就像突然被強制請離跑道，更貼切地來說，是被「移駕到戰地」，打一場勝負未知、命懸一線的硬仗。
32歲確診乳癌的她，身邊的同齡朋友多半處於需要養兒育女或背負房貸、車貸的階段；也有些人正在工作崗位上發光發熱，有穩定的經濟來源可以孝敬、回饋父母。但潘怡伶表示，自己在接受治療的當下，「不要說回報養育之恩了，還只能造成家人的經濟負擔」，也因此心情更為沮喪。
生活難題多 工作被迫中斷、生育可能面臨復發風險
其實多數人都以為接獲罹癌通知時，影響心情最劇，潘怡伶分享，其實罹癌後隨之而來的生活難題才最沉重。舉例來說，她曾遇過幾位4、50歲的病友，在公司多年的工作經驗累積之下，職場生活已是如魚得水，但患病後卻因需長期接受治療，被迫離開職場，即便療程結束後再回來，也已無法填補中間空缺的這1-2年，多年心血付之一炬，實在令人鼻酸。
除此之外，年輕乳癌病友的生育計畫也是一個很大的問題，潘怡伶解釋，因傳統化學治療高機率會減弱女性卵巢功能，故病友多需以人工生殖方式受孕。可能一般人不明白難處為何，但對於乳癌患者來說，「人工生殖方式需要接觸的大量荷爾蒙，同時也可能刺激乳癌細胞生長」。也就是說，病友明明知道自己的疾病可能因荷爾蒙而復發、惡化，「卻因想要達成一般人認為平凡的事情，而自願將自己暴露在風險之中」。
潘怡伶坦言，事實上，害怕疾病復發造成生活再次被迫中斷的壓力，甚至比令人聞風喪膽的化療、放療等全身性治療來的讓人害怕。
▲熬過這一切後，潘怡伶現在有了寶貝孩子的陪伴，不僅珍惜現有的一切，將自己的生活活得更加有姿有色，同時也希望未來能提供剛罹患乳癌的病友更多資源與幫助。
協會持續推動交流 期助病友共同扶持走出一片天
為了幫忙分攤年輕病友的心理負擔，年輕病友協會持續舉辦各類講座及活動，如小型的「新手講座」，讓剛確診沒多久的新病友，可以與醫師及接受過治療的老病友一起來面談，互相交換心得；或透過大型的病友聚會，結識一些跟自己有相同生命經歷的朋友，相互勉勵與扶持。
▲台灣年輕病友協會舉辦新手講座活動，讓病友有管道獲取正確衛教資訊
此外，潘怡伶也以自身經歷分享，病友確診時可能會因心理上過度衝擊而拒絕接受事實，或接受治療，然而，不治療只會讓病情變得更加難以控制。事實上，確診初期如能配合醫囑進行治療，藉由忙碌的治療行程，讓自己「閒不下來」，其實也能幫助轉移注意力，稍稍沖淡一點對疾病的焦慮。
潘怡伶提醒，現在多種疾病都在年輕化，即便政府推動的乳房篩檢是針對45歲以上或有家族病史的40歲以上婦女，也呼籲年輕女性提高警覺，定期安排超音波檢查及養成居家規律檢查的好習慣。
圖片來源/台灣年輕病友協會理事長潘怡伶提供
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53439
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