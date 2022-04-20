燃油、插電油電 / 純電結集一身，全新第七代大改款 BMW 7 Series 正式亮相

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外觀方面，第 7 代 7 系列採用了與小改款 X7 相同的全新家族化設計語言，巨大的腎形水箱罩幾乎成為車頭的主體，並保留立體的格柵設計，外框更透過 LED 光源來增強輪廓的辨識度。頭燈為分離式設計，上半部採用水晶切割概念的 LED 日行燈，遠近光燈則集中於下半部。另外，燃油版與 i7 純電動版僅有在車身套件與細節上有所不同，而 i7 更透過藍色的飾條來訴說純電的身分。
車身側面，採用電動開啟隱藏式門把手，C 柱靠近後窗的 Hofmeister Kink 設計依舊保留下來，足踏 21 吋胎圈，尺寸分別為 255/40 R21、285/35 R21。車身尺寸方面，長寬高分別是 5,391mm x 1,950mm x 1,544mm，軸距為 3,215mm，而第七代車型將不會再區分標準軸和長軸車型，僅有單一長軸規格。不過在中國大陸市場仍會採用含 L 字樣的車型銘牌，如 xDrive60L 或 740Li。車尾部分，取消現行款的貫穿式燈組設計，並且將牌照位置下移至後保險桿中央，而保險桿下方依據車型不同提供排氣尾管或者 i7 藍白飾條的造型。
進入到車內，第 7 代 7 系列同樣換裝了全新的家族式設計風格，搭載全新造型的雙輻式方向盤，以及 12.3 吋與 14.9 吋組成的雙曲面螢幕 iDrive 8 操作系統，無論是顯示效果、操作的便利性以及功能性都更上一層樓。在豪華感的營造上，再次將水晶切割的概念發揮極致，包含中央鞍座、中控台電容觸控按鍵與電動座椅調節功能按鍵都可以看到，同時車內無論是採用木紋或者碳纖維飾板都加入被稱為 Interaction Bar 互動式氣氛功能，可根據駕駛模式或場景發出柔和的動態光效。
來到後座，原廠提供一具 31.3 吋 8K 解析度的劇院螢幕選配，車主可以直接觀賞 Amazon Fire TV 和 YouTube 等串流影片，後座乘客均可以透過門板兩側的 5.5 吋觸控螢幕調整座椅機能。行李廂空間機能方面，燃油車型為 540 公升，i7 因有後至軸電動馬達，略縮小為 500 公升。
安全科技方面全車系統一標準搭載 BMW 主動駕駛輔助功能，但首次採用全新的“Level 2 Plus”駕駛輔助系統，擁有更加優秀的車道維持技術和自動換車道功能。另外現有的停車輔助功能也同步升級，可直接利用手機遠端停車，而自動倒車輔助科技也可以不必再控制煞車或油門來運作。
動力表現方面，第 7 代 7 系列擁有燃油、插電式混合油電動力與純電車型，也是 BMW 首次在同一車體架構內實現三種不同動力形式的車款。在燃油車型方面，735i、740i 搭載 B58 3.0 升渦輪增壓直六引擎，並配有 48V 輕油電技術，分別可發揮 286 匹、380 匹，而北美市場也將提供採用 4.4 升 V8 的 760i xDrive 車型，最大馬力為 544 匹。
i7 純電車型方面，目前僅推出 xDrive60 單一車型，未來還會有後驅的 eDrive 車型。其採用雙顆電動馬達最大可發揮 544 匹馬力與 745Nm 最大扭力，0-100km/h 加速僅需 4.7 秒，極速可達 240km/h。充電方面，歐規車型採用 CCS2 Combo 充電孔，最高可在 400V 電壓下以 195kW 的直流充電，在低電量的情況下能於 10 分鐘內補充達 170 公里續航里程。
另外原廠也預告將有兩款電動化 BMW M 車型，包含 M760e xDrive，其採用直六引擎搭配電動馬達組成的插電式油電系統，其電動馬達可提供 40 匹額外馬力，系統綜效輸出可達到 571 匹，這也是取代現行 V12 引擎的 M760Li 的另一種替代方式。V12 的消失雖然令人失望，但 M760e xDrive 可是採用與 M3 相同的S58 M Motorsport 引擎。在 WLTP 循環測試下，純電模式下最多可行駛 84 公里。至於另一款則是 i7 M70 xDrive，其最大輸出可超過 600 匹馬力、最大扭力更高達 1,000Nm，0-100km/h 加速更不需要 4 秒，堪稱是有史以來最強悍的 7 系列。