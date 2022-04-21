慶祝 AMG 成立 55 週年　Mercedes-AMG 針對 35 車系限時推出 55 Edition 套件

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此前 Mercedes-AMG 已在 G 63 上推出 Edition 55 特仕車，而台灣賓士也宣布將限量引進 5 輛，建議售價為新台幣 1,031.5 萬元起。此回原廠則是針對 A 35 4MATIC 房車、A 35 4AMTIC 掀背車、CLA 35 4MATIC Coupé 及 CLA 35 4MATIC Shooting Brake 共 4 個車型推出 Edition 55 套件，在外觀部分包含 AMG 空力套件、AMG 夜色套件、AMG 夜色套件 II、19 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈、AMG 銀色鍍鉻油箱蓋含專屬字樣。
內裝方面，Edition 55 套件以黑紅配色為主題，配備採用 AMG 跑車型座椅、AMG 高性能 DINAMICA 方向盤含 Edition 55 字樣及 12 點鐘方向指示，門檻增加紅色 AMG 字樣，地毯換上黑色 AMG 樣式並縫上 Edition 55 圖案，座艙飾板為 AMG 鋁質樣式，在副駕駛座前方增加 Edition 55 圖案及 AMG 標誌。
AMG 是在 1967 年時由 Hans Werner Aufrecht 及 Erhard Melcher 兩位工程師所創立，名稱為兩人姓氏加上 Hans Werner Aufrecht 的出生地 Großaspach 各取首字縮寫而來，初期從事設計、改裝及測試高性能引擎，在 1971 年時以 300 SEL 6.8 獲得 Spa-Francorchamps 24 小時耐久賽冠軍而聲名大噪，1990 年起與 Mercedes-Benz 展開合作，1993 推出首款合作產品 W202 C36 AMG，2005 年時被 Daimler 集團 100% 收購，併入 Mercedes-Benz 旗下成為專屬性能改裝部門，2009 年發表 SLS AMG，2015 年依循原廠策略改為子品牌 Mercedes-AMG，發展出 GT 及 GT 4-door 等車款，近年也投入 E PERFORMANCE 電動化高性能車型的研發，持續擦亮 55 年歷史的招牌。