卡車、乘用車與機車導航　北宸科技參加 2022 AMPA 台北國際車用電子展

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在大型車輛方面，北宸科技所開發的卡車導航軟體收集了政府發布各類危險物品車輛限定、禁止或建議行駛路段，並依據大型車輛的車體參數、重量及裝載貨物，參照地圖資料內的實體限制及交通法規，提供駕駛最適合且最安全的路徑，並可結合 V2V 通信技術，藉由車隊管理平台發送司機最即時且準確的運送資訊。而卡車導航目前已被選用於近十個日本與歐洲品牌的卡車上，甚至縱橫整個紐澳市場。
另外北宸科技也是多家汽機車廠的合作供應商，在國內市場包含有 Luxgen、KYMCO 等，於海外市場也有與 Hyundai 韓國原廠、Kia 及 Isuzu 合作。其中北宸科技針對 Kia 設計的導航系統甚至有在地化的客製化功能，如在伊朗人會依據當地民眾每天要向麥加方向朝拜五次的習俗，無論行車到哪裡，導航介面裡的指北針永遠都會一直朝向麥加方向，並設置提醒功能，在朝拜時間點的前 5 分鐘，系統會跳出通知車輛附近可停靠的點。
針對台灣最重要的交通工具之一機車，北宸科技也提供 Polnav 機車導航服務，並可分為一般機車/重型機車，能明確指引行駛快速道路、高速公路甚至是機車禁行的道路，同時亦能結合加購的限速提醒服務，滿足日常使用需求。