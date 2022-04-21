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桃園青年職人系列工作坊開課　民眾體驗手作文創要趁早

▲桃園青年局主辦的青年職人工作坊，將於5月14日起開課，即日開放報名，歡迎民眾報名參加，一起動手作文創的魅力！（圖／記者李春台攝，2022.04.19）
▲桃園青年局主辦的青年職人工作坊，將於5月14日起開課，即日開放報名，歡迎民眾報名參加，一起動手作文創的魅力！（圖／記者李春台攝，2022.04.19）

記者李春台/桃園報導

2022-04-21 15:52:19

桃園市政府青年事務局主辦的青年職人工作坊，今年首波將於5月14日起率先開課，即日起開放報名，歡迎有興趣的民眾報名參加，利用閒暇時間一起動手作文創，深度體驗職人的魅力！

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▲桃園青年事務局局長陳冠穎與青年職人交流手作心得。（圖／記者李春台攝，2022.04.19）
▲桃園青年事務局局長陳冠穎與青年職人交流手作心得。（圖／記者李春台攝，2022.04.19）
青年局表示，桃園青年職人輔導計畫推動已四年，扶植超過150位青年職人，今年更吸引85位青年職人投件參與，並自投件職人中評選出13名菁英職人、30名培力職人及42位潛力職人，將投入適性適才的輔導資源，如培力激發、課程補助、行銷宣傳、商業媒合及微型創業輔導等協力。今年底將在中路四號社宅成立「職人孵化培育基地」，將提供多樣性的複合空間，給予職人們全心創作、展售交流以及開辦課程使用，期待藉由基地資源挹注更多更強力之輔導及培力來厚植青年職人實力。


青年職人系列工作坊，辧理至今開設近600場，累計超過5,000人次報名參與課程，課程講師費由青年局全額補助，民眾僅需負擔材料費即可享有4堂完整系列課程！今年度將開設120堂系列工作坊課程，其中德式花藝這次以各種花束的應用，從單枝花到多層次花束設計及應用，讓喜歡花草的同學們，盡情地徜徉在花藝的大海裡；除此之外更有：海島漁網梭織、療癒系橡皮章課、園藝栽培課程、木作家飾、金工切鋸、陶藝創作、水彩繪畫、仿油畫彩繪、傳統鍛造-打鐵的魅力等多元類項，讓參與民眾技能滿點，邊體驗邊學習，培養更多元的興趣發展。


桃園市政府青年事務局局長陳冠穎表示：「桃園青年職人輔導推廣計畫希望發掘更多桃園有才華及創意的青年職人，並依照職人不同階段的需求，規劃適性之培力課程及輔導資源，協助青年職人一步步向下一階段挑戰，希望每位青年職人有更多元面向的發展。而青年職人開設的工作坊也是計畫中輔導的重點之一，歡迎有興趣的民眾報名參加，同時也歡迎各單位邀請青年職人開課、商品訂製、市集設攤及策展等活動，讓桃園青年職人品牌可以蓬勃發展。」

▲青年職人展示她的木工作品。（圖／記者李春台攝，2022.04.19）
▲青年職人展示她的木工作品。（圖／記者李春台攝，2022.04.19）
青年職人工作坊課程將於5月14日開課，即日起開放報名(報名網址：https://tyclifeplus.tycg.gov.tw/)。更多課程詳情請上桃園市政府青年事務局官網https://youth.tycg.gov.tw/。

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