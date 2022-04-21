Volvo. Recharged. 電能智研所正式開幕　2022 年式 PHEV 插電式油電車系全面上市

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國際富豪汽車陳立哲總裁 (中)、Volvo 品牌桂綸鎂代言人 (左) 及 Volvo 品牌陳柏霖代言人 (右)。2022 年式 PHEV 車系包括 S60、V60、XC60、XC90 及 S90，其中 S60 T8 Recharge Inscription 建議售價為新台幣 271 萬元起，V60 T8 Recharge Momentum 建議售價為新台幣 239 萬元起，V60 T8 Recharge Inscription 建議售價為新台幣 276 萬元起，XC60 T8 Recharge Momentum 建議售價為新台幣 255.5 萬元起，XC60 T8 Recharge Inscription 建議售價為新台幣 292.5 萬元起，XC60 T8 Recharge Polestar 建議售價為新台幣 326.5 萬元起，XC90 T8 Recharge Momentum 建議售價為新台幣 339 萬元起，XC90 T8 Recharge Inscription 建議售價為新台幣 376 萬元起，S90 T8 Recharge Inscription 建議售價為新台幣 312 萬元起。至於純電的 XC40 Recharge P8 AWD 建議售價為新台幣 219 萬元起。
此回上市的 2022 年式 PHEV 車系受惠於電池系統的升級，使純電續航里程自約 50 公里增加 38 公里至至約 88 公里，最大綜效馬力則提高為 455hp，平均油耗自約 45.8km/L 提昇至約 60km/L。
Volvo. Recharged. 電能智研所設於松山文創園區二號倉庫，展區內除了展出 PHEV 車系及 XC40 Recharge 純電動休旅車外，也展出適用於電動車的消防方案、電池模組、XC60 行動充電車及可單顆進行維修的 Volvo 高壓電池維修技術，冀望讓消費者對於新能源車有更深的認識。
Volvo 近年來宣示轉型為電動車品牌，也設下 2040 年碳中和的目標，旗下新車逐步導入電動化選擇，包括 Drive-E 48V 輕型油電、PHEV 插電式油電及 Recharge 純電等，涵蓋多元化的車身形式，提供準車主更豐富的購車選擇。