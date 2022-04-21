韓系高頂露營車　全新 Hyundai Staria Lounge Camper 登場

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Staria Lounge Limousine 在外觀上選用專屬的 18 吋鋁圈設計，後滑門下方新增電動登車踏板，能配合車門開關啟閉，提升上下車時的便利舒適性。另外對應增高後的車頂，內部採用星空夜景氣氛燈，中央軌道新增可滑動式的扶手台，內含彈出式桌子、杯架和 USB Type-C 充電孔等功能。此外，Limousine 還配有 25 吋後座顯示螢幕，提供 HDMI/USB 連結、智能設備鏡像、HD-DMB 等觀看功能。
在 Camper 露營車部分，車頂採用電動升降的方式操作，打開後內部可提供兩名成年人的睡眠空間，並設有閱讀燈與床墊，增強室內休息的舒適性。車身側邊同樣配有側邊帳，打開後也具備 LED 照明燈組。此外，原廠還強調 Staria Lounge Camper 的整體高度較競品低僅有 2095mm，更容易出入大多數僅有 2.1m 高度限制的停車場。
Staria Lounge Limousine
車內方面，Camper 露營車型提供 4 人或者 11 人座的布局，後座可以透過電動調節創造完全平躺的空間，而 4 人座車型也加入了櫥櫃、流理臺、冰箱和桌板等配置，並且還有一具 12.1 吋的折疊觸控螢幕進行功能操作。在便利機能部分，尾門開口處設有防蚊帳，車尾延伸桌板和外部電源、水龍頭等機能。
動力部分，Staria Lounge 車型同樣搭載 2.2 升 CRDi 柴油渦輪引擎，搭配 8 速手自排變速箱，擁有 177 匹最大馬力以及 43.8 公斤米最大扭力。
Hyundai Staria 為接替 Starex 車系的全新的商旅產品，國內總代理南陽實業已於今年 2 月展開國內預售，提供 7 ~ 9 人座不同共計 5 個車型選擇，預計今年 5 月可開始交車。